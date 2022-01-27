Наталья Сергунина: В Москве к концу 2023 года завершится ремонт еще шести театров

Работы пройдут в рамках региональной программы "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия".

В порядок приведут здания Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол "Жар-птица", Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра "Практика", а также обновят здание "Хора солистов" в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала на на портале mos.ru: "За последние 10 лет в столице построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 34 театра. Речь идет о 80 зданиях. Проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития. Их переоборудовали, они стали современнее и комфортнее. В этом году и следующем планируется завершить ремонт и реставрацию еще шести театров".

Публика уже оценила результаты обновления здания "Ведогонь-театра" в ЗелАО - недавно здесь завершился капремонт. В современном театрально-культурном центре теперь есть три прокатные площадки - большой и малый залы, а также специальный детский зал для проведения интерактивных программ.

Кроме того, отреставрировали несколько театров, работающих в исторических зданиях. Так, здание театра "Школа современной пьесы" на улице Неглинке практически построили заново: оно сильно пострадало при пожаре, но специалисты смогли воссоздать стиль и детали здания постройки 1816 года. А в театре "Современник" на Чистопрудном бульваре заменили коммуникации и оснастили его новейшим оборудованием.

Сейчас идет реконструкция Московского драматического театра на Малой Бронной, ее планируют завершить до конца года. Чтобы сделать новый каркас сцены, зрительного зала и помещений, строители использовали больше 200 тонн металлоконструкций, из них 66 тонн приходятся на сцену. По проекту здесь полностью пересоберут исторический балкон для зрителей. Сегодняспециалисты в мастерских восстанавливают историческую лепнину, а стены здания очищают от штукатурки.

Продолжается реставрация здания Московского государственного тетра эстрады в знаменитом Доме на набережной. Его не ремонтировали около 60 лет. Специалисты восстановят несущую способность конструкций, обновят фасады, дверные и оконные проемы, воссоздадут историческую планировку и интерьеры. В театре полностью поменяют системы вентиляции, теплоснабжения, водоснабжения, обеспечения пожарной безопасности, электрокоммуникации. Кроме того, заменят сценическое оборудование, убранство сцены и театральных помещений, а в зале установят новые кресла и освежат отделку. Обновленный Театр эстрады станет частью модернизированной городской среды острова Балчуг.