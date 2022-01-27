Названо число социальных предпринимателей в России

В январе 2022 года в России зарегистрировано 6 277 социальных предпринимателей, причем их число растет опережающими темпами. Об этом "Российской газете" рассказала директор Фонда "Наше будущее", созданного для поддержки социального бизнеса, Наталия Зверева.

По ее словам, наиболее активно социальные предприниматели развивают сегодня тему образования, особенно дошкольного, проекты в области спорта и отдыха, медицинские услуги и небольшие производства. При этом образование, услуги патроната и хосписы, медицину и трудоустройство большинство бизнесменов относят к наиболее перспективным направлениям, отмечает эксперт.

Сегодня на социальное предпринимательство приходится около 30 тысяч вновь созданных рабочих мест ежемесячно. Дальнейшее развитие этой сферы, по мнению Зверевой, будет зависеть от динамики импакт-инвестирования, социальной активности и информированности о привилегиях статуса социального предпринимателя, а также экономической ситуации в целом.

Сегодня социальные предприниматели могут получить налоговые преференции, заем под минимальный годовой процент, льготные условия аренды государственного и муниципального имущества, а также информационную поддержку.