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27.01.2022 21:55
Рубрика: В мире

Новая экранизация "Белоснежки и семи гномов" от Disney вызвала споры

Текст: Иван Сысоев
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
Новая экранизация "Белоснежки и семи гномов" от компании Disney еще только планируется к производству, однако продолжает создавать вокруг себя новые скандалы. Недовольство общественности вызывает тот факт, что на главную роль подобрана американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер, чей "оттенок кожи явно не соответствует образу Белоснежки".
Американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер станет новой Белоснежкой. Фото: AP Американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер станет новой Белоснежкой. Фото: AP
Американская актриса польско-колумбийского происхождения Рэйчел Зеглер станет новой Белоснежкой. Фото: AP

Но если раньше критика фильма звучала в основном в соцсетях, то теперь на тропу войны вышли звезды. Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланнистера в "Игре престолов", не сдерживая эмоций прошелся по планам Disney. "Все это выглядит очень лицемерно. Я был в шоке, когда объявили, что на роль Белоснежки взяли латиноамериканскую актрису, - негодует актер. - Сделайте шаг назад и посмотрите, что вы делаете. В этом нет никакого смысла".

Фото: JOE KLAMAR / AFP
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Он считает, что кинокомпания уж очень хочет показать себя прогрессивной, но не понимает, зачем для этого использовать классическую "историю про гномов, живущих в своих пещерах". Мнение Динклэйджа имеет значение хотя бы потому, что он имеет одну из форм карликовости - ахондроплазию (его рост составляет 135 сантиметров).

Киностудия еще не сообщала, каким образом планирует представить на экране самих гномов - возможно, задействовав актеров-карликов. Звезда "Игры престолов" опасается, что если самой Белоснежке позволено быть "недостаточно белой", то вот гномы останутся прежними, что фактически приравняет карликов к волшебным существам.

А это не что иное как проявление двойных стандартов. В ответ на обвинения Динклэйджа представитель Disney аккуратно отметил, что компания в своей экранизации пытается "отойти от использования стереотипов из оригинальной версии". Отдельно он подчеркнул, что во время проработки персонажей семи гномов студия "проводит консультации с членами сообщества карликов".

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