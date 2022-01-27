Объявлена тема Пушкинского конкурса-2022

"Российская газета" объявила тему XXII Международного Пушкинского конкурса-2022 - "От языка Союза к языку мира: кто и зачем сегодня учит русский?".

Нам было непросто сформулировать ее так, чтобы было интересно писать не только тем, кто родился в СССР, но и тем, кто не застал этой страны. Однако обойти столетие СССР, государства, история которого не уходит из общественных дискуссий и до сих пор оказывает влияние на мир и его устройство, мы не могли.

Ведь русский язык помогал понимать друг друга не только пятнадцати входившим в состав Советского Союза республикам, но и многим другим странам. Его учили в школе, на нем слушали лекции в вузах, на русском же языке развивалась наука, издавались книги. Тридцать лет назад СССР ушел в прошлое, оставив в наследство независимым государствам и другим странам мира бесценный дар - язык межнационального общения. И за 21 год существования Пушкинского конкурса это подтверждают тысячи учителей более чем из 50 стран, которые приняли в нем участие.

Пространство русского языка за последние 30 лет стремительно сократилось. По данным исследования, проведенного Институтом Пушкина, русский является сегодня родным для 130 миллионов граждан Российской Федерации, для почти 25 миллионов жителей республик Содружества Независимых Государств и Балтии, для семи миллионов жителей дальнего зарубежья. А говорят на нем сегодня 258 миллионов человек. Это 8-й результат в мире.

Кто же те, кто выбирает сегодня русский для изучения? Надеемся, что получим интересные эссе о том, зачем им нужен язык, использовать который в некоторых странах стало опасно? Связывают ли с ним свое будущее и чем может помочь Россия?