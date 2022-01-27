Очередную инспекцию ВОЗ для признания "Спутник V" в РФ ждут в феврале

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в феврале в очередной раз проинспектируют российские производственные площадки, на которых выпускают вакцину "Спутник V", рассказали в Минздраве. Это требуется для международного признания нашего препарата.

Об этом сегодня сообщил директор департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар. Он прибыл в Москву на встречу с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко, чтобы обсудить включение наших ведомств - Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listed authorities). В этом случае российская сторона также будет принимать участие в преквалификации лекарств в составе комиссии ВОЗ, принимать решение о поставке медицинских препаратов в рамках программ ООН.

Во время предыдущего визита в декабре Рожерио Гаспар отметил конструктивной характер сотрудничества Минздрава России с ВОЗ. Также регуляторы договорились о начале аккредитации российской регуляторной системы на соответствие требованиям ВОЗ по всему спектру медицинской продукции в первом квартале 2022 года.