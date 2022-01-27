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Рубрика: Общество

Около 100 тысяч школьников бесплатно обучат языкам программирования

Текст: Мария Агранович
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Большинство родителей российских школьников считают одной из самых перспективных сфер профессионального развития своих детей сферу информационных технологий.

Фото: РИА Новости
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию

- Сфера информационных технологий - одна из наиболее активно развивающихся отраслей экономики. Наша задача - подготовить для нее квалифицированные кадры - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - 67 процентов родителей учеников 7-11-х классов связывают их будущее с цифровой и ИТ-сферой.

На втором месте - сфера технологий и промышленности, на третьем - профессии в области медиа и коммуникаций, на четвертом и пятом - образование и искусство. Опрос организован Минцифры и Университетом 2035.

- В прошлом году в десяти регионах запущен пилотный проект по бесплатному обучению школьников современным языкам программирования, - напомнил Чернышенко. - Сейчас на курсах уже десять тысяч слушателей. С этого года в рамках нового федерального проекта "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли" мы масштабируем этот проект на всю страну.

По словам вице-премьера, на бесплатные курсы смогут поступить 100 тысяч учеников 8-11-х классов.

Кстати, опрос показал: большинство родителей (почти 80 процентов) считают, что школьных и самостоятельных занятий информатикой недостаточно для сдачи ЕГЭ по этому предмету. Родители готовы нанимать репетитора или отдавать ребенка на курсы. Каждый второй родитель считает, что в школе должно быть более двух уроков информатики в неделю: треть из них голосуют за три академических часа, а пятая часть отмечает, что и этого мало. Самыми актуальными языками программирования родители назвали Python, JavaScript и С++.

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