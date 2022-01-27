В Пекинском парке "Шоуган" на днях состоялась церемония передачи служебных транспортных средств для обслуживания зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине экологически чистый транспорт составит 85 процентов от всех транспортных средств, что является рекордом в истории зимних Олимпиад.

Представитель отдела транспорта при Оргкомитете зимних Олимпийских игр 2022 года Ма Жуйцян сообщил, что в пекинском кластере будут использоваться электромобили и автомобили на природном газе, а в кластерах столичного района Янцин (в пригороде Пекина) и в городе Чжанцзякоу, где много горных дорог и низкая температура, будут использоваться автомобили на водороде.

Фото: Медиакорпорация Китая

Оргкомитет также разработал планы обслуживания транспортных средств и варианты реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить безопасную, стабильную и бесперебойную работу служебных автомобилей во время соревнований.

В то же время организаторы будут серьезно следить за выполнением противоэпидемических требований на транспорте. Заполняемость автобусов и микроавтобусов не должна превышать 50 процентов. После перевозки пассажиров автобусы будут дезинфицировать.

Фото: REUTERS

Служебные автомобили и автобусы для обслуживания зимних Олимпийских игр постепенно пополнили олимпийские автопарки в разных кластерах. Как и прогнозировалось, транспорт для обслуживания зимних Олимпийских игр в Пекине начал курсировать с января этого года.