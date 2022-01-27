Определен лучший смартфон в России. И это не Xiaomi

Эксперты AliExpress специально для RG Digital составили рейтинг самых популярных смартфонов среди российских покупателей в 2022 году. Учитывались покупки как у отечественных, так и у зарубежных продавцов.

Лучшим девайсом, согласно исследованию, стал Samsung Galaxy A12 стоимостью 13,4 тысячи рублей. Второе и третье места заняли бюджетники от Xiaomi - Redmi 9A и Redmi 9C стоимостью 8 и 9 тысяч рублей соответственно.

В пятерку лучших также вошли Redmi Note 10S и realme Narzo 50A - за 18 и 13 тысяч рублей соответственно.

Зато во второй половине рейтинга замечены более мощные и дорогие смартфоны - iPhone 11 (почти 50 тысяч рублей), iPhone 12 (около 60 тысяч рублей, самый дорогой участник рейтинга), Xiaomi Redmi 10 (17 тысяч рублей), realme 8 (21,4 тысячи рублей) и Samsung Galaxy A32 (17,6 тысячи рублей).