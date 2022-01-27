Не вакцинированному от COVID-19 пациенту отказали в пересадке сердца

A man was denied a heart transplant at a Boston Hospital because he won’t get vaccinated against COVID.



“It’s kind of against his basic principles, he doesn’t believe in it."https://t.co/gmuThNLXOh — New York Daily News (@NYDailyNews) January 26, 2022

В США 31-летнего мужчину исключили из очереди на трансплантацию сердца потому, что он не был вакцинирован от коронавируса. Пациент страдает от наследственного заболевания, из-за которого пересадка сердца ему жизненно необходима.

По информации New York Daily News, мужчина является принципиальным противником вакцинации. Из-за заболевания сердца его легкие наполняются кровью и жидкостью.

Медики говорят, что вакцинация - это вопрос не принципа, а выживания. После трансплантации пациент должен принимать иммунодепрессанты, чтобы предотвратить отторжение органа. Это делает человека более уязвимым для различного рода инфекций, и коронавирус - не исключение.

- После трансплантации, будь то почка или сердце, ваша иммунная система отключается. Вас может убить грипп, простуда или COVID-19. Есть дефицит органов для пересадки, мы не будем раздавать их тем, кто имеет мало шансов на выживание после операции. У привитых этих шансов больше, - цитирует издание доктора Артура Каплана, представителя Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.

В бостонской клинике, где сейчас находится пациент, заявили, что данное решение соответствует имеющимся рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний США в отношении необходимых перед трансплантацией вакцин. "Учитывая нехватку органов для пересадки, мы делаем все возможное, чтобы пациент, получивший новый орган, имел наибольшие шансы на выживание", - пояснили в медицинском учреждении.