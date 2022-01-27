Отставной полковник МВД получил 4 года за попытку мошенничества

Савеловский суд приговорил бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД России полковника полиции Бориса Гуменюка к 4 годам колонии общего режима.

Согласно опубликованным на сайте суда данным, Гуменика признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сам приговор был вынесен еще 24 января.

Гуменюк известен тем, что входил в команду бывшего начальника антикоррупционного главка МВД Дениса Сугрубова, который сейчас отбывает 12-летний срок. По данным "Коммерсанта" уже вышедшего в отставку Гуменюка, задержали осенью 2020 года с поличным сотрудники ФСБ в галерее "Аэропорт" при получении им "куклы" с 10 млн рублей. За эти деньги отставной полковник пообещал своей знакомой - директору логистической компании - закрыть ее уголовное дело о неуплате налогов. Миллионы якобы предназначались следователям СК. Однако как выяснилось после задержания, деньги Гуменюк решил просто присвоить и не собирался их никому передавать.