Парламент Каталонии одобрил "инициативу о ведьмах", сожженных столетия назад

Парламент Каталонии признал женщин, которых столетия назад сожгли за колдовство, "жертвами женоненавистнических преследований". Резолюцию о восстановлении памяти ведьм, убитых между XV и XVIII веками, депутаты этого испанского региона одобрили абсолютным большинством голосов.

Как отмечается в документе, многие женщины были несправедливо обвинены в колдовстве, подвергались пыткам и были казнены только за то, что были приезжими, придерживались иных обычаев или исповедовали другую религию, а то и просто из-за конфликта с соседями. Любое поведение, выходящее за рамки "нормального", могло обречь их на смерть. По словам депутата Сусаны Сеговии, это был настоящий "феминицид".

Каталония была одним из главных регионов в Европе, где наиболее активно развернулась охота на ведьм. В местечке Пальярс-Собира был принят старейший в Старом Свете закон о преступлениях колдовства, датированный 1424 годом. Здесь же было осуществлено больше всего казней в Европе. По данным историков, за три века в Каталонии были убиты около 800 человек, которых заподозрили в колдовстве (80 процентов из них были женщинами, за что и ухватились нынешние феминистки, выступившие с идеей их реабилитации).

Поскольку выяснить имена большинства из них не представляется возможным, каталонский парламент решил реабилитировать всех жертв охоты на ведьм разом. Муниципальным властям предлагается присвоить улицам имена сожженных ведьм (а раньше для этого нужно было прославиться, например, совершив подвиг или сделав научное открытие).