Парламент Казахстана лишил Назарбаева ряда полномочий

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана 27 января принял поправки, которые лишают первого президента республики Нурсултана Назарбаева ряда полномочий. После одобрения сенатом поправки должен будет утвердить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента. Ранее, 19 января, поправки были одобрены мажилисом (нижней палатой).

В частности, отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Кроме того, инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики Казахстана отныне не надо согласовывать с Назарбаевым. "В законе "О первом президенте" исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с елбасы (Нурсултаном Назарбаевым - прим.). Таким образом, сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в мажилис с вышесказанной поправкой", - заявила на пресс-конференции сенатор Ляззат Сулеймен.

При этом в новой редакции закона за первым президентом сохраняется право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Нурсултан Назарбаев, который возглавлял Казахстан почти тридцать лет, в марте 2019 года сложил с себя полномочия президента, но сохранил посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) и главы Ассамблеи народа Казахстана. Пост председателя АНК он покинул в апреле 2021 года, а полномочия главы Совбеза передал президенту Токаеву в начале января этого года во время беспорядков в Казахстане.

В обращении к согражданам от 18 января 2022 года Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан"