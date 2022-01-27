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27.01.2022 10:12
Рубрика: В мире

Парламент Казахстана лишил Назарбаева ряда полномочий

Текст: Константин Волков

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана 27 января принял поправки, которые лишают первого президента республики Нурсултана Назарбаева ряда полномочий. После одобрения сенатом поправки должен будет утвердить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента. Ранее, 19 января, поправки были одобрены мажилисом (нижней палатой).

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В частности, отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Кроме того, инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики Казахстана отныне не надо согласовывать с Назарбаевым. "В законе "О первом президенте" исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с елбасы (Нурсултаном Назарбаевым - прим.). Таким образом, сенат концептуально одобрил изменения в законодательство и принял решение вернуть в мажилис с вышесказанной поправкой", - заявила на пресс-конференции сенатор Ляззат Сулеймен.

При этом в новой редакции закона за первым президентом сохраняется право входить в состав Конституционного совета республики, а также выступать в правительстве и парламенте.

Нурсултан Назарбаев, который возглавлял Казахстан почти тридцать лет, в марте 2019 года сложил с себя полномочия президента, но сохранил посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" (Свет Отечества) и главы Ассамблеи народа Казахстана. Пост председателя АНК он покинул в апреле 2021 года, а полномочия главы Совбеза передал президенту Токаеву в начале января этого года во время беспорядков в Казахстане.

В обращении к согражданам от 18 января 2022 года Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан"

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