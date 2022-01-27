Пекин ввел план по борьбе с расточительством в еде

Власти КНР обнародовали план действий по сохранению пищевых продуктов, в котором сформулирована схема применения закона о борьбе с пищевыми отходами, принятого в конце апреля 2021 года. Ожидается, что благодаря этому плану уже к 2025 году удастся значительно сократить потери при сборе, обработке и транспортировке урожая.

Наряду с этим, полагают власти, станет уходить в прошлое традиция подавать на стол избыточное количество еды. Это - очень интересный феномен, свойственный в той или иной степени всем обществам, которые недавно выбились из бедности, но в Китае он приобрел особое значение благодаря большой численности населения и резкому переходу от нищеты к обществу средней зажиточности.

Дело в том, что для современного Китая перепроизводство еды стало реальной проблемой. На протяжении практически всей истории Китая значительная часть населения, в первую очередь крестьяне, были вынуждены довольствоваться весьма скудным рационом, зачастую буквально чашкой риса в день. Поэтому, когда благосостояние общества выросло, люди кинулись в другую крайность - на стол начали выставлять максимально возможное количество блюд, в том числе различные диковины вроде медвежьих лап или обезьяньих мозгов, которые не отличаются ни какой-то особой полезностью, ни питательностью, но зато подчеркивают статус хозяина стола, который "может себе позволить".

Такой подход привел к тому, что гости оказываются физически не в состоянии съесть все, что выставлено на стол. В некоторых случаях в мусор может быть отправлено до двух третей приготовленной еды. Поэтому в просторечье закон о борьбе с пищевыми отходами называют "законом об обжорстве", а кампанию против этого - кампанией "за чистые тарелки".

Все это происходит в то время, когда в Китае хотя и заявлено о победе над нищетой, но довольно значительная часть населения, особенно в сельской местности, все же продолжает вести весьма скромный образ жизни. К тому же в настоящее время Пекин заявляет о продвижении принципов для достижения всеобщего благосостояния по всему миру, а миллионы тонн выброшенной после роскошных банкетов еды явно идут вразрез с такими заявлениями.

Кафе в Кашгаре Синьзцян-Уйгурского автономного района предлагают блюда на любой вкус. Фото: РИА Новости

Кроме того, по причине нарушения поставок продуктов из-за пандемии коронавируса в Китае, как и во всем мире, начали расти цены на продукты питания, - пишет китайское правительственное англоязычное издание Global Times. Это означает, что заказ избыточной еды сказывается на благосостоянии людей, вынуждая тратить больше денег ради того, что по-русски называется "понтами".

Также сокращение пищевых потерь и отходов позволит сэкономить землю, воду, удобрения и пестициды, защищая таким образом окружающую среду и сокращая объем выбросов углекислого газа (на испорченные продукты питания и пищевые отходы, по данным ООН, приходится около 8 процентов парниковых газов). Это способствует достижению целей устойчивого развития ООН.

В пекинских учреждениях общепита работники соблюдают все санитарные меры. Фото: РИА Новости

Еще одна из целей устойчивого развития ООН - сократить вдвое к 2030 году глобальный объем пищевых отходов. В настоящее время во всем мире выбрасывают столько пищи, что ее хватило бы накормить два миллиарда человек (по данным ООН, в мире до пандемии насчитывалось около 700 миллионов голодающих, а после распространения коронавируса их число могло вырасти).

Запасы продовольствия Китая выросли с 40 до 50 процентов от общемировых за 10 лет и продолжают расти быстрыми темпами

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) ООН подсчитал в 2017-2019 годах, что в Китае ежегодно теряется или выбрасывается свыше 35 миллионов тонн продовольствия - это шесть процентов от общего объема производства продуктов питания в стране.

От поля до желудка

План по сохранению пищевых продуктов из 28 пунктов опубликован канцелярией ЦК КПК и Государственным советом КНР. Причем речь идет не только об избыточном потреблении в ресторанах, но мерах по сбережению продуктов питания по всей цепочке, включая производство, хранение, транспортировку, переработку и потребление зерна. Также в плане говорится об "установлении стандартов потребления продуктов питания и мониторинге с целью сокращения потерь продукции и уменьшения количества отходов". Для этого разрабатываются и продвигаются различные инновации.

Прописаны подробные меры по модернизации условий хранения пищевых запасов, а также по требованиям к оборудованию, которое применяется при транспортировке, хранении и переработке продуктов. Так, в провинции Шаньдун, крупнейшем производителе зерна в КНР, зернохранилище Sinograin оснащено 4,5 тысячи камерами высокого разрешения и 280 тысячами датчиков температуры.

Отдельно в плане указаны меры, призванные помочь фермерам. В их числе - экологически чистые сушилки для урожая, а также возможность использовать для сушки мощности предприятий пищевой продукции. Кроме того, намечена программа по ремонту старых фермерских складов.

Все это, как ожидается, отучит крестьян сушить урожай, в первую очередь зерновые, на открытом воздухе, как это традиционно делалось тысячелетиями. Плюс фермеров предполагается обучать новым подходам к сохранению урожая. Также речь идет об отборе наиболее подходящих сортов зерновых для посадки в зависимости от местности, внедрении оборудования для более аккуратного посева и помощи в сборе просыпанного зерна.

Что касается доставки урожая, то план предусматривает сооружение специальных железнодорожных маршрутов, перегрузочных мощностей и причалов, чтобы перевозить продукты питания стало легче, а потерь в пути было меньше. Для этого уже используют современную технику для разгрузки зерновозов, автоматические весы и другое оборудование.

Кафе города Уханя охотно посещают и туристы, и местные жители. Фото: РИА Новости

Кроме того, в стране будет развернута пропаганда цельнозерновой диеты, в которой используются преимущественно необработанные злаки, которые, как полагают многие исследования, повышают устойчивость организма к болезням и помогают избавиться от шлаков. На сегодня китайцы в основном используют для готовки зерно глубокой переработки.

Что касается остатков еды, то они могут быть использованы, например, для корма животных.

Также план предполагает обмен опытом по сокращению пищевых потерь с другими странами. В сентябре в китайской провинции Шаньдун прошла Международная конференция по продовольственным потерям и отходам, которая может стать ежегодной.

Тарелка должна быть чистой

Разумеется, в плане не забыли и кампанию "за чистые тарелки". Заведениям общественного питания, от столовых до дорогих ресторанов, рекомендовано уменьшить размер порций и консультировать гостей, обращая внимание на то, что не надо заказывать больше, чем можешь съесть.

В первой половине 2022 года Китай будет владеть 69 процентами мировых запасов кукурузы, 60 процентами риса, 51 процентом пшеницы

Не обошли вниманием и пропаганду борьбы с обжорством, например ролики в приложении Douyin (китайский TikTok), показывающие, как блогер, обычно худая девушка или молодой человек, съедают на камеру ненормально большое количество еды. Такие ролики пользуются в Китае бешеной популярностью, поэтому они и попали под запрет властей. "Явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", заявил председатель КНР Си Цзиньпин еще в 2020 году и призвал вырабатывать "чувство стыда за расточительство и гордость за экономию еды". Принятый в апреле этого года закон о борьбе с пищевыми отходами конкретизировал призыв лидера. С весны в КНР запрещено "производить, публиковать и распространять программы, аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие расточительное использование продуктов питания, включая переедание". СМИ, опубликовавшие такой контент, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов), а их деятельность приостановлена.

Столичные кафе и рестораны поражают богатством выбора. Фото: РИА Новости

Насколько удастся преодолеть "культ еды", традиционный для Восточной Азии вообще, а для Китая особенно, покажет время. Ведь еще Конфуций говорил, что "еда - это первое благо народа", но, правда, он не говорил, что благо это в обжорстве.

Отдельное внимание, кстати, уделяется членам КПК и чиновникам, которые должны показывать пример остальным. Еще в августе 2020 года Центральная комиссия КПК по проверке партийной дисциплины, а это главный орган по борьбе с коррупцией, велела надзорным организациям всех уровней тщательно следить, чтобы партийные и чиновники не проявляли "гедонизма и расточительности", в частности чтобы не было чрезмерного количества еды на официальных приемах. Нарушители могут быть привлечены к ответственности.

Кстати, Минкультуры и туризма КНР в августе прошлого года тоже начало кампанию по бережному отношению к еде, призывая отели и общепит в туристических местах пропагандировать умеренность.

И, разумеется, власти призывают граждан к сотрудничеству. Любой, кто заметит "расточительность в еде" или недостаточно бережное обращение с продуктами питания, имеет право сообщить об этом в соответствующее ведомство, которое обязано рассмотреть обращение в соответствующие сроки.

Невидимые плодородные земли

Как пояснило Центральное управление сельского хозяйства КНР журналистам, план по сохранению пищевых продуктов имеет несколько стратегических направлений. Это, во-первых, вовлеченность в процесс властей на всех уровнях, оценка потерь и экономии, а также предложение мер по сбережению продуктов питания. Кроме того, речь идет об улучшении национальных, отраслевых и местных стандартов. Необходима и система сбора данных по всей стране и оценки потерь. И, наконец, нужна система "уведомления, вознаграждения и наказания", которая будет включать в себя "ведомственный контроль, отраслевую самодисциплину и социальный надзор".

В Китае живет около 20 процентов всего населения планеты, но при этом там находится лишь семь процентов от общемировой площади пахотных угодий. "Применение мер сбережения позволит стране добавить "невидимые плодородные земли", - считают в Центральном управлении сельского хозяйства КНР.