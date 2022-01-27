Пока весь мир слушает песню зимних Олимпийских игр в Пекине "Вместе ради будущего", подходит к концу обратный отсчет до начала Олимпиады. Ее с нетерпением ждут люди во всех уголках планеты, надеясь, что она принесет радость, тепло и уверенность в условиях суровой эпидемической реальности; ожидая, что Пекин, как и летом 2008 года, снова подарит миру успех, счастье и положительные эмоции.

Вне всякого сомнения, благодаря тщательной подготовке, научной организации, строгим противоэпидемическим мерам и энтузиазму спортсменов из разных стран мира, Пекин, являющийся первой в истории столицей и летних, и зимних Олимпийских игр, вновь представит яркое, безопасное и выдающееся спортивное празднество.

В условиях эпохальных глобальных перемен и эпидемии века непрерывно возникают различные общемировые проблемы и вызовы. Развитие человечества находится на новом распутье. Сейчас нам больше, чем когда-либо, нужен олимпийский дух "взаимопонимания, мира и дружбы, солидарности и честной конкуренции". Мы должны еще выше поднять олимпийское знамя с лозунгами "Быстрее, выше, сильнее - вместе", укрепляя нашу незыблемую веру и несгибаемое мужество для скорейшей победы над эпидемией и для того, чтобы как можно скорее вновь приветствовать весну социального развития человечества. Для всего мира Олимпийские игры в Пекине являются не только праздником зимних видов спорта для спортсменов и любителей, но и платформой для проявления упорной воли, несгибаемой веры и сплоченности всего человечества. Пекинская Олимпиада непременно станет важной главой в истории олимпийского движения и развития человечества. Она также привнесет миру и олимпийскому движению много изменений. Много чего произойдет впервые. Впервые зимние Олимпийские игры пройдут в самой густонаселенной стране мира, что, как результат, привлечет 300 миллионов китайских граждан к занятиям зимними видами спорта. Последние, благодаря этому, получат мощный толчок для последующего развития.

Впервые была исследована новая модель проведения Олимпийских игр, которая базируется на строгом следовании принципам "зеленых", всеобщих, открытых и честных Игр. Это будет способствовать дальнейшему продвижению и долгосрочному развитию олимпийского движения. При производстве льда впервые используется технология, за счет которой выбросы углерода сводятся к нулю. Олимпиада будет обеспечиваться "зеленой" энергией. Будет осуществлено полное покрытие сетью 5G, часть услуг будут предоставлять роботы. Все это станет отображением технологического лидерства и концепции устойчивого развития человечества.

Зимние Олимпийские игры в Пекине также откроют миру окно для понимания современного Китая, всесторонне продемонстрируют достижения КНР в области модернизации и новой концепции развития, покажут веру китайского народа в свои силы, мощное лидерство Коммунистической партии Китая и большие управленческие способности китайского правительства, а также откроют миру заслуживающий доверия, очарования и уважения современный Китай.

Си Цзиньпин, председатель КНР: Китай и Россия решительно поддерживают друг друга по вопросам, касающимся жизненно важных интересов другой страны, отстаивая свое национальное достоинство и общие интересы. Большие политические преимущества, преимущество возможностей показало наше двустороннее сотрудничество

В то же время стоит отметить, что накануне этого спортивного события, столь важного для развития всего человечества, некоторые страны во главе с США в очередной раз решили прибегнуть к политическим манипуляциям, призвав к бойкоту Олимпийских игр под предлогом так называемой проблемы нарушения прав человека в Синьцзяне. Реальная цель таких действий - политизация спорта и сдерживание развития КНР для сохранения их гегемонии. Подобное ошибочное поведение серьезно нарушает "Олимпийскую хартию" и ее принцип "спорт вне политики", идет вразрез с олимпийским призывом к "большей сплоченности". Это неизбежно вызовет противодействие со стороны международного сообщества. Президент МОК Томас Бах недвусмысленно заявил, что поддержка международным сообществом зимних Олимпийских игр в Пекине является совершенно очевидной и проведение Олимпиады широко приветствуется. Президент РФ Владимир Путин и руководители многих стран подвергли резкой критике такие ошибочные действия США. Даже сами Соединенные Штаты Америки отрекаются от своих слов, планируя отправить официальные лица в Китай для участия в Олимпийских играх. Это полностью доказывает, что любые политические манипуляции противоречат олимпийскому духу и стремлению к единству человечества, они непопулярны и по своей сути являются простой демагогией и политическим фарсом.

Владимир Путин, президент РФ: Отмечу, что мы неизменно поддерживаем друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать

Китай, как мировая спортивная держава, спортсмены которой многократно завоевывали олимпийское "золото", в последние годы добился значительного прогресса в развитии зимних видов спорта. Страна успешно выступает в таких видах спорта, как фристайл, сноубординг, шорт-трек, скоростной бег на коньках, фигурное катание, керлинг и др. В стране появился ряд спортсменов наивысшего уровня, таких как Гу Айлин, Лю Цзяюй, У Дацзин, Жэнь Цзывэй, Гао Юйтин и другие, которые будут претендовать на золотые медали пекинской Олимпиады. На этот раз Китай примет участие во всех 109 видах программы зимних Олимпийских игр, что станет для него историческим прорывом. В то же время Китай разработал "план развития спорта в рамках 14-й пятилетки".

Он предполагает всесторонние меры по дальнейшему развитию зимнего спорта, включающие такие направления, как популяризация зимних видов спорта, содействие развитию соответствующей спортивной индустрии, повышение международного влияния в данной области. Стоит особенно отметить многолетнее тесное сотрудничество Китая и России в проведении тренировок и научных исследований в сфере зимнего спорта. Возьмем, к примеру, хоккей. Многие высококлассные российские хоккейные тренеры длительное время работают в Китае. В прошлом году сборная Китая по хоккею пять месяцев тренировалась в России, что помогло значительно повысить соревновательный уровень и спортивные навыки ее игроков. Верю, что китайские и российские спортсмены добьются хороших результатов на зимней Олимпиаде в Пекине.

Спорт несет в себе мечту о государственном процветании и национальном возрождении. Это важное направление сотрудничества Китая и России, которое наполнено жизненной силой и широко приветствуется народами двух стран. В целях дальнейшего углубления традиционной дружбы и дружеских обменов, главы двух государств единогласно приняли решение о проведении в 2022 и 2023 годах Годов спортивных обменов КНР и РФ. Это станет восьмым раундом проведения национальных тематических годов, организуемых двумя странами, и впервые спорт станет главной темой этих мероприятий. Мы воспользуемся данной возможностью, чтобы сделать спортивные обмены связующим звеном для укрепления взаимопонимания и дружбы между двумя народами. Наконец, мы еще раз тепло приветствуем визит президента РФ Владимира Путина в Китай и его участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Мы верим, что встреча лидеров двух государств на зимних Олимпийских играх не только еще сильнее укрепит политическое взаимодоверие между странами, углубит их взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, но и добавит ярких красок успешному проведению зимних Олимпийских игр в Пекине. До встречи на зимних Олимпийских играх, Пекин приветствует вас!