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27.01.2022 19:53
Рубрика: В мире

С романом "Путешествие на запад" путешествуем на восток!

Дух героя сказки живет сегодня в каждом китайце, в китайской нации, которая добивается успехов, вызывающих восторг у всего мира
Текст: Александр Никишин
Российская газета - Спецвыпуск № 19(8667)
В 1570 году в Китае был написан удивительный, волшебный роман У Чэнъэня "Путешествие на Запад". Он не стареет уже пятый век, а его главный герой - Царь обезьян Сунь Укун - любимый персонаж жителей Поднебесной.
Медиакорпорация Китая выпустила новую книгу для детей на русском языке по мотивам романа "Путешествие на Запад". Фото: Медиакорпорация Китая Медиакорпорация Китая выпустила новую книгу для детей на русском языке по мотивам романа "Путешествие на Запад". Фото: Медиакорпорация Китая
Медиакорпорация Китая выпустила новую книгу для детей на русском языке по мотивам романа "Путешествие на Запад". Фото: Медиакорпорация Китая

Роман экранизируют постоянно. Недавно в Китае вышел очередной, трудно сказать, какой по счету, мультипликационный фильм о "каменной обезьяне", а издательство Медиакорпорации Китая (China Media Group) выпустило уникальный иллюстрированный альбом "Путешествие на Запад" на русском и китайском языках.
Как студентка из России открыла для себя Китай

Я - писатель, коллекционер старины, историк русской водки и книгоиздатель. Много езжу по миру, провожу выставки (уже почти 300 в разных странах!), читаю лекции по истории. В 2000 году я впервые попал в Китай.

В Пекин мы летели с женой и очень волновались. Мы ожидали встретить людей суровых, хмурых, в одинаковых синих фуфайках и в фуражках с красными звездами. Так мы представляли Китай.

Все оказалось совершенно иначе. Нас встретили люди добрые, сердечные и веселые. Они искренне интересовались Россией, легко шли на контакт и даже незнакомые люди охотно с нами фотографировались.

Потом я бывал в Китае много раз, я видел, что в Пекине и в Даляне, в Шанхае и в других городах Китая - везде шло бесконечное, гигантское строительство - строились дороги, высоченные железнодорожные мосты, просторные аэропорты и вокзалы, дорожные хитроумные, суперсовременные многоуровневые развязки, высоченные - до облаков, а еще небоскребы, музеи, школы и заводы. Целые города возводились на глазах, и с удивительной скоростью обновлялась китайская деревня. Страна бурлила, как бульон в огромной кастрюле китайского ресторана. Появились красивые сверхскоростные поезда, они сократили расстояния между городами, неслись вперед - к новой жизни, быстрее гоночных машин. Огромное количество респектабельных ресторанов, кафе и клубов гостеприимно распахнули свои двери. Китайцы, угощая нас вкусной едой, хвалились с гордостью: "Продовольствия у нас теперь в достатке, такого не было раньше!"

Массы китайцев отправились в путешествия по всему свету, а еще больше жителей Поднебесной нашли работу в разных странах мира, китайские предприятия можно теперь встретить и в Риме, и в Нью-Йорке, и в Москве.

Китайские строители превратили сказку про Сунь Укуна в реальность. Фото: Медиакорпорация Китая

Казалось, что куда не кинь взгляд, нет даже маленького клочка земли, который бы не благоустраивал китаец! Глядя на "Великую стройку", в которую превратился Китай, у меня возникло ощущение, что в ХХI век китайцы решили войти, перестроив свою огромную страну снизу доверху.

Откуда в китайском народе взялись мощные силы?

К ответу на этот непростой вопрос меня приблизил великий роман У Чэнъэня "Путешествие на Запад", с которого мы и начали нашу статью.

За короткое время я "проглотил" это телепроизведение, а его главный герой Сунь Укун стал не просто моим любимым героем, он помог мне понять китайский народ, сделать шаг к расшифровке его жизненного кода.

Сунь Укун - герой сказки, он "жил" пять веков назад. Но дух его живет сегодня в каждом китайце, живет в китайской нации, которая добивается успехов, вызывающих восторг у всего мира!

Сказочный Сунь Укун владел 72 превращениями и магическими действиями. Например, мог украсть Луну, взяв ее руками и положив в карман. Сказка? Нет, сказкой это было 500 лет назад. В декабре 2013 года с космодрома Сичан ракета-носитель доставила на Луну модуль "Чанъэ-3", и с этого началась китайская лунная космическая программа. И уже готовятся полеты на Марс, Сунь Укуну это и не снилось!

Герой романа Сунь Укун переносил горы, останавливал движение водных потоков, использовал ветер и даже менял пейзаж - в "Путешествии на Запад" на пустом месте возникали селения с жителями и домами, которые потом исчезали.

Но китайские строители превратили сказку про Сунь Укуна в реальность!

Вы видели фантастические мосты, которые они перебросили через Янцзы и Хуанхэ? Даже Сунь Укун с его волшебными способностями на такое не способен! Большой мост Даньян-Куньшань, висячий мост через долину реки Сыдухэ в провинции Хубэй, мост Чаотяньмэнь через Янцзы... Десятки тысяч мостов возведено за короткий срок, их общая протяженность достигла 10 тысяч километров!

За один прыжок Сунь Укун мог преодолеть 180 тысяч ли. И эта сказка в сегодняшнем Китае стала реальностью! В 1988 году тут запустили в эксплуатацию первую скоростную китайскую автостраду Шанхай - Цзядин протяженностью всего 18,5 километра. Скоростная автострада Шэньян - Далянь была уже общей протяженностью 375 километров! Сегодня в строительстве скоростных автострад Китай достиг результатов, на которые у многих развитых стран ушло целых 40 лет.

Сунь Укун был наказан и целых 500 лет прожил, придавленный горой Усиншань, пока его не освободил монах Сюаньцзан, который шел в Индию за Священными знаниями.

Фото: Предоставлено пресс-службой Федерации молодежи г. Циндао
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Это очень символично. Многие годы китайцы жили под прессом войн и междоусобных распрей. Сегодня они освободились от этого тяжелого груза и у нации открылись новые возможности, новое дыхание. Чего добьется нация в перспективе - можно только догадываться.

В СССР в тридцатые годы пели такую песню:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

Преодолеть пространство и простор…

Нам разум дал стальные руки-крылья,

А вместо сердца - пламенный мотор.

Сегодня в Китае сказку про Сунь Укуна медленно, но верно превращают в быль, в привычную реальность. Как роман, так и мультфильм "Путешествие на Запад" для китайцев - как подсказка - можем сделать такое чудо, а можем и другое.

Нет ничего невозможного!

То, что делал сказочный герой Сунь Укун - "обезьяна, равная Небу", "великий мудрец", этот веселый и жизнерадостный персонаж, через 500 лет на новом витке развития великого Китая обретает новые смыслы и реальности.

Родине Сунь Укуна есть чем гордиться.

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