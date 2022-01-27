Первые персональные медицинские помощники появятся в этом году

В 2022 году в России будет запущен эксперимент с персональными медицинскими помощниками, которые появятся у пациентов на дистанционном наблюдении. Он заключается в мониторинге состояния здоровья людей с портативных устройств, сообщили в Минздраве. Для этого запущена специальная платформа, которая поможет обрабатывать сведения с персональных медицинских устройств, разработаны специальные сервисы.

То есть создана единая сложная система, с помощью которой врачи смогут наблюдать своих пациентов на расстоянии: персональные медицинские помощники будут отслеживать состояние человека и подавать сигнал, если начинаются какие-то отклонения, пояснила замруководителя Департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Олия Артемова, выступая на конференции "Телеком и медицина 2022".

По ее словам, в рамках пилота планируется организовать мониторинг состояния здоровья людей с гипертонией и сахарным диабетом в шести российских регионах и на территориях, подведомственных медучреждениям Федерального медико-биологического агентства.

Эксперимент продлится два года, по его результатам будут сформированы требования к портативным медизделиям, передаче сведений от них. По словам Артемовой, к эксперименту готов подключиться Минпромторг, который поможет наладить выпуск отечественных персональных медицинских устройств для дистанционного наблюдения за пациентами.