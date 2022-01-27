Песков оценил перспективы продолжения диалога с США

Диалог - в интересах и Москвы, и Вашингтона, и он нужен всегда. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Перспективы для продолжения диалога есть и должны быть всегда. Это и в наших интересах, и в интересах американцев", - пояснил Песков. Как бы диаметрально стороны ни расходились порой во взглядах.

"Будут определенные контакты на рабочем уровне, наверняка, а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда", - оценил по просьбе представителей СМИ шансы новых контактов лидеров двух держав Песков.