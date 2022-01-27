Песков: Отношения РФ и Запада напоминают холодную войну

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что нынешние отношения России и Запада напоминают о временах холодной войны.

Отвечая на вопрос журналистов на эту тему, представитель Кремля назвал причины, которые, по его словам, привели к значительной напряженности в отношениях.

А именно, после 2014 годе - когда на Украине был спровоцирован госпереворот. По оценке Пескова, это произошло "при попустительстве целого ряда стран, которые взяли на себя противоположные обязательства".

Эти события, напомнил он, привели к воссоединению Крыма с РФ. Тогда и создалась напряженность, которая, сравнил пресс-секретарь президента, по многим параметрам сейчас уже напоминает холодную войну.

Он высказал мнение, что в нынешних условиях можно было бы лишь мечтать о подписании документа, аналогичного договору с США о прекращении холодной войны. "Но все-таки мы все несем другие обязанности, и мечты - это не то, за что нам платят нашу зарплату", - сказал Песков, отвечая на вопрос о годовщине подписания документа об ее окончании.