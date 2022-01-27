Новости

Экономист напомнил о возможности "купить" страховой стаж для пенсии 07:40
Биолог рассказала, как после "омикрона" избежать постковидного синдрома 06:58
Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 06:15
Медведев назвал хорошие примеры сотрудничества с США 06:05
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым 05:23
Диетолог Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута 04:33
Сенатор Пушков не исключил провокаций со стороны Украины 03:42
Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад волны COVID-19 в начале февраля 02:55
Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 02:20
Инфекционист Минздрава Чуланов дал совет непривитым гражданам 01:50
Врач Жемчугов: После "омикрона" коронавирус "уйдет" к животным 01:27
WSJ: Варшава готова к инспекциям объектов ПВО США на своей территории 00:42
Счетная палата нашла нарушения в восстановлении лесов 00:01
В реестр СМИ-иноагентов добавлены две организации 26.01.2022
Стали известны подробности возгорания электробуса на севере столицы 26.01.2022
В Совфеде оценили ответ США на предложения РФ по безопасности 26.01.2022
ЦСКА отдал Кучаева в "Рубин" в аренду с правом выкупа 26.01.2022
ФРС США до минимума сократила программу количественного смягчения 26.01.2022
В МИД РФ подтвердили получение ответа НАТО и обещали изучить 26.01.2022
Цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с 2014 года 26.01.2022
На севере столицы загорелся электробус 26.01.2022
Госсекретарь США Блинкен прокомментировал ответы Вашингтона на предложения РФ 26.01.2022
"Госуслуги" и "ВКонтакте" будут доступны даже при нулевом балансе 26.01.2022
Минстрой планирует создать единых заказчиков строительства в регионах 26.01.2022
В Кузбассе 90 горняков эвакуировали из шахты "Анжерская-Южная" 26.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
27.01.2022 06:15
Рубрика: Власть

Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Президент России Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Владимир Путин в этом году не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна пройти в очном формате 18-20 февраля.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Песков: Не нужно связывать встречу Путина с итальянцами с ситуацией вокруг Украины

Журналисты решили узнать в Кремле, поедет ли глава государства на это мероприятие. "Нет", - ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости напомнило о вошедшей в историю мюнхенской речи Путина. В 2007 году президент России подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства.

Владимир Путин тогда выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

Прошло 15 лет, а Соединенные Штаты продолжают расширять свое присутствие в странах ЕС. Не так давно в Пентагоне заявили о готовности отправить в Европу 8,5 тысячи американских военных.

"То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, здесь ничего не меняется", - подчеркнул Дмитрий Песков

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Сенатор Пушков не исключил провокаций со стороны Украины
Российские истребители Су-35С перебазировали на белорусские аэродромы
Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад волны COVID-19 в начале февраля
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом