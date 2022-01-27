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27.01.2022 21:24
Рубрика: Власть

Почти 48 тысяч человек в ВС РФ вылечили от коронавируса с начала пандемии

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 82 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 48 тысяч человек.

Кроме того, свыше 164 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 2 396 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 1 166 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 20 военных лечатся у гражданских медиков. 27 военных находятся в обсерваторах. Еще 1 183 человека изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военный находится в тяжелом состоянии. Еще у трех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

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Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 540 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 558 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся около тысячи двухсот человек, 248 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,6 тысячи пациентов, почти 12 тысяч из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 560 518 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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