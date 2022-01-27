Появилось фото F-35, упавшего с авианосца Carl Vinson

В Сети появилось фото истребителя F-35 в первые секунды после его падения с борта авианосца Carl Vinson. Самолет с пустой кабиной находится на поверхности воды, окруженный образовавшейся при падении пеной. Еще через мгновение самолет утонет.

Напомним, во вторник самолет из состава авиакрыла атомного авианосца Carl Vinson при посадке ударился о палубу и упал в море. Пилот катапультировался и был извлечен из воды спасательным вертолетом. Летчику и шести морякам палубной команды понадобилась медицинская помощь. Трое военных доставлены в госпиталь на Филиппинах, четверых лечат на корабле.

ВМС США намерены как можно скорее достать утонувший истребитель, поскольку его технологии и секретное оборудование представляют большой интерес для России и Китая, а Южно-Китайское море, где произошла авария, Пекин считает зоной своих территориальных интересов.