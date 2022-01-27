Появился финальный трейлер экшн-фильма "Анчартед" с Томом Холландом

Sony Pictures Russia показала финальный трейлер приключенческого фильма "Анчартед: На картах не значится". Ролик появился на YouTube-канале компании.

Экшн-картина расскажет о приключениях молодого "Индианы Джонса" - Нейтана Дрейка (Том Холланд), который пустится в путешествие в поисках сокровищ. Компанию ему составит хитроумный Салли, его сыграет Марк Уолберг. В фильме также появится Антонио Бандерас.

- Вместе им предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории и разгадать загадку исчезновения брата Нейтана, - сообщается в описании фильма.

В трейлере героям приходится погружаться в пещеры, падать с самолета и парить на летающих по воздуху кораблях. Сюжет основан на популярной серии компьютерных игр Uncharted.

Премьера состоится 10 февраля.