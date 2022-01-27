Портал госуслуг и соцсеть "ВКонтакте" будут доступны бесплатно

Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов. Это значит, что доступ к этим ресурсам интернет-провайдеры и сотовые операторы должны предоставлять бесплатно.

Доступ к социально значимым сайтам предоставляется в рамках реализации проекта "Доступный интернет". Просмотр информации на социально значимых ресурсах, включая фото- и видеоматериалы, не будет учитываться при оценке интернет-трафика, а подключиться к таким сайтам можно будет даже при нулевом балансе мобильного оператора или домашнего интернет-провайдера.

Список социально значимых ресурсов на рассмотрение правкомиссии вносит минцифры. Ресурс может получить такой статус, если на нем располагается не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше пяти миллионов пользователей. Среди обязательных критериев для соцсети - наличие аккаунтов государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов (Первый канал, "Россия 1", НТВ, "Пятница!", ТНТ и другие).

Соцсеть "ВКонтакте" соответствует всем требованиям социально значимых сайтов. Там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате.

Как пояснили "РГ" в минцифры, по итогам заседания правительственной комиссии Роскомнадзор должен в течение 7 дней передать IP-адреса ресурсов операторам, и те должны организовать бесплатный доступ. Ожидается, что в рамках бесплатного доступа пользователям будет доступен аудио- и видеоконтент в пониженном качестве, и только с использованием встроенного плеера. Опубликованные на внешних площадках, таких как YouTube, видео проигрываться не будут.

Доступ к социально значимым сайтам предоставляется в рамках проекта "Доступный интернет"

В пресс-службе VK "РГ" сообщили, что все технические вопросы, касающиеся бесплатного доступа, "пока в стадии проработки. Совместно с телеком-операторами мы рассматриваем различные варианты".

Как ожидается, до 15 мая 2022 года минцифры проанализирует объем трафика, который обеспечивает гражданам возможность безвозмездно пользоваться ресурсами.