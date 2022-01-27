Посольство РФ находится на связи с российским фотографом, задержанным в Каире

Посольство РФ в Египте разместило на своей странице в Facebook информацию об инциденте с избиением в Каире российского фотографа.

Как сказано в сообщении дипмиссии, "по имеющейся информации, вечером 26 января россиянин Арсений Котов прогуливался и осуществлял фото-, видеосъемку в каирском районе Маншият Нассер, так же известном, как "Город мусорщиков". На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру, у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции. Сотрудники консульского отдела Посольства находятся в контакте с А.Котовым после того, как он сообщил о своем задержании, и выехали на место для прояснения ситуации. Тесно взаимодействуем с властями Египта. Делаем все необходимое для скорейшего освобождения нашего гражданина".

По словам самого Котова, которые он опубликовал на своей странице в Instagram, во время фотопрогулки по Каиру, в городе мусорщиков, на него напали местные жители, завязалась потасовка. По словам россиянина, у него сотрясение мозга. Также им заинтересовались египетские службы безопасности, из-за чего фотографа продолжают держать в полицейском отделении.