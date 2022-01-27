Нейробиологи подтвердили правоту Аристотеля об особенностях мышления

Новое исследование немецких нейробиологов показывает: те, кто постоянно находится в движении, мыслят более гибко и находят больше решений конкретной проблемы. Причем даже движение в положении сидя помогает творчески мыслить.

Представление о том, что движение и мышление связаны, восходит к перипатетической школе философии в Древней Греции (школа Аристотеля, основанная им в 335-334 г. до н.э. в Афинах). Название школы возникло из-за привычки Аристотеля прогуливаться с учениками во время чтения лекций. И так на протяжении всей истории утвердилось представление, что ходьба помогает людям думать, нестандартно решать проблемы и находить творческие решения. Некоторые эмпирические доказательства последних десятилетий говорят в пользу этих утверждений.

Однако команда Барбары Гендель, нейробиолога из Вюрцбургского университета имени Юлиуса и Максимилиана (Германия), решила научно проверить принцип древнегреческих философов "к творчеству через движение". Исследовательский интерес представляли следующие вопросы: какова связь между движением и познанием с научной точки зрения? Действительно ли люди, которые редко и мало двигаются, менее креативны?

Чтобы ответить на эти вопросы, нейробиологи провели серию экспериментов. На каждом этапе 60 добровольцев в возрасте 18-35 лет решали разные творческие задачи. По условиям часть участников сидела, другие ходили по комнате. С задачей предсказуемо лучше справлялись те, кто двигался. Следующие этапы эксперимента ограничивали часть испытуемых определенной траекторией движения, другая часть ходила по комнате свободно. Были и те, кто должен был сидеть у компьютера в одной и той же позе. Остальные могли двигаться, не вставая со стула.

Результаты экспериментов показали: креативность заметно снижалась в том случае, если участники не могли свободно двигаться.

Однако Гендель уточняет, что наилучшие показатели были у той группы, члены которой были абсолютно свободны в передвижении: "Наше исследование показывает, что не движение само по себе помогает нам мыслить более гибко. За это отвечает свобода самоопределяемых движений. Главное - это возможность передвижения без внешних ограничений". Другими словами: любые ограничения и контроль за движением либо его шаблонизация значительно снижают показатели креативности.