Предлагается запретить зажигать в квартирах бенгальские огни и взрывать хлопушки

Если закон примут, запускать фейерверки можно будет только в специальных местах. Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Кроме того, предлагается запретить продавать пиротехнику несовершеннолетним. Не только спички, но петарды и хлопушки - детям не игрушки.

"За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнут минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья, - говорится в пояснительной записке. - Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии".

Поэтому и предлагается прописать в законе "О пожарной безопасности" определение термина "пиротехнические изделия бытового назначения" и установить запреты. Если понимать нормы буквально, то вне закона окажутся даже бенгальские огни над новогодним столом.

"Проектом предлагается ввести запрет на применение пиротехнических изделий бытового назначения, в частности, в зданиях, строениях и сооружениях, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Соответственно, все, что подпадает под понятие "пиротехнические изделия бытового назначения" (в том числе, получается, и бенгальские огни) запрещается использовать и в квартирах. Пиротехнические хлопушки также относятся к пиротехническим изделиям, поскольку в их составе есть горючие легковоспламеняющиеся компоненты".

Она согласна с тем, что сама идея ограничений запуска пиротехники актуальна уже который год - и с каждым годом все больше граждан поддерживают ее.

"Это действительно необходимо как с точки зрения пожарной безопасности, так и по отношению к животным и окружающей среде в принципе, - говорит член АЮР. - Однако такую идею стоит реализовывать более детально и ответственно, не просто введя запреты, но также предусмотрев ответственность, детально сформулировав правила реализации ограничений и запретов, а также четче сформулировав вводимые основные понятия, чтобы избежать неверной трактовки".

При этом, по ее словам, вполне обоснован запрет продажи пиротехнических изделий бытового назначения несовершеннолетним.

"Это скорее продиктовано необходимостью охраны здоровья несовершеннолетних, поскольку правила пожарной безопасности выполняются ими более хаотично, что может приводить к ужасным последствиям", - сказала Мария Спиридонова.

Юрист напоминает, что пиротехнические изделия по степени потенциальной опасности при применении подразделяют на 5 классов. Первые три класса разрешены к свободной продаже. Это - бенгальские свечи, хлопушки, петарды, наземные фейерверки, римские свечи, фестивальные шары и прочее. Потребители могут запускать их самостоятельно. Но надо ознакомиться с инструкцией и соблюдать правила безопасности.