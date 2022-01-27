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27.01.2022 18:14
Рубрика: Власть

Предлагается запретить зажигать в квартирах бенгальские огни и взрывать хлопушки

Текст: Владислав Куликов
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, вводящий серьезные ограничения на использование пиротехники. Устраивать фейерверки можно будет только в специальных местах, отведенных местными властями. А дома люди будут не вправе даже зажечь бенгальские огни.
Если закон примут, запускать фейерверки можно будет только в специальных местах. Фото: Александра Мудрац / ТАСС Если закон примут, запускать фейерверки можно будет только в специальных местах. Фото: Александра Мудрац / ТАСС
Если закон примут, запускать фейерверки можно будет только в специальных местах. Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Кроме того, предлагается запретить продавать пиротехнику несовершеннолетним. Не только спички, но петарды и хлопушки - детям не игрушки.

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"За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнут минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья, - говорится в пояснительной записке. - Наряду с этим происходят пожары, вызванные неосторожным обращением с пиротехническими изделиями бытового применения, их попаданием в окна домов, на крыши, балконы и лоджии".

Поэтому и предлагается прописать в законе "О пожарной безопасности" определение термина "пиротехнические изделия бытового назначения" и установить запреты. Если понимать нормы буквально, то вне закона окажутся даже бенгальские огни над новогодним столом.

"Проектом предлагается ввести запрет на применение пиротехнических изделий бытового назначения, в частности, в зданиях, строениях и сооружениях, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Соответственно, все, что подпадает под понятие "пиротехнические изделия бытового назначения" (в том числе, получается, и бенгальские огни) запрещается использовать и в квартирах. Пиротехнические хлопушки также относятся к пиротехническим изделиям, поскольку в их составе есть горючие легковоспламеняющиеся компоненты".

Она согласна с тем, что сама идея ограничений запуска пиротехники актуальна уже который год - и с каждым годом все больше граждан поддерживают ее.

"Это действительно необходимо как с точки зрения пожарной безопасности, так и по отношению к животным и окружающей среде в принципе, - говорит член АЮР. - Однако такую идею стоит реализовывать более детально и ответственно, не просто введя запреты, но также предусмотрев ответственность, детально сформулировав правила реализации ограничений и запретов, а также четче сформулировав вводимые основные понятия, чтобы избежать неверной трактовки".

При этом, по ее словам, вполне обоснован запрет продажи пиротехнических изделий бытового назначения несовершеннолетним.

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"Это скорее продиктовано необходимостью охраны здоровья несовершеннолетних, поскольку правила пожарной безопасности выполняются ими более хаотично, что может приводить к ужасным последствиям", - сказала Мария Спиридонова.

Юрист напоминает, что пиротехнические изделия по степени потенциальной опасности при применении подразделяют на 5 классов. Первые три класса разрешены к свободной продаже. Это - бенгальские свечи, хлопушки, петарды, наземные фейерверки, римские свечи, фестивальные шары и прочее. Потребители могут запускать их самостоятельно. Но надо ознакомиться с инструкцией и соблюдать правила безопасности.

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