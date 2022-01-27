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27.01.2022 10:32
Рубрика: В мире

Премьер Греции извинился за снегопады

Текст: Иван Сысоев
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принес "искренние личные извинения" населению страны, пострадавшей от обильных снегопадов. По его словам, правительство допустило ошибки, из-за чего тысячи водителей оказались заблокированными на основной кольцевой автомагистрали в Афинах. Многим из них пришлось бросить свои машины и укрываться от снега и холода в местном аэропорту, а заторы на трассе пришлось растаскивать военным.

Фото: AP Photo/Andreas Alexopoulos
Премьер Греции извинился за допущенные в стране пожары

Признавая неудовлетворительные действия правительства по ликвидации последствий снегопада, Мицотакис подчеркнул, что, хотя "инфраструктура средиземноморской страны не приспособлена к таким ситуациям, государство должно находиться в готовности усилить защиту от климатических кризисов".

Часть вины премьер возложил и на компанию, управляющую автодорогами, и пообещал, что дорожники будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. При этом в самой компании уже заявили о готовности компенсировать пострадавшим их убытки в размере двух тысяч евро.

Греческому премьеру не впервой извиняться перед населением за последствия природных катаклизмов. Этим летом он попросил прощения у граждан за недочеты в организации тушения лесных пожаров.

Тогда он также выявил недостатки в работе спасательных служб и пообещал как можно быстрее устранить их.

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