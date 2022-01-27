Что мы знаем о китайской живописи? Например то, что образы на полотнах создаются посредством линейного рисунка, в то время как в европейской живописи все выражено за счет объемов и форм, а также цветом и светотенью. Но не все художники в Китае придерживаются приемов традиционной живописи.

Ван Мэнсюэ - очень молода, но она уже признанная художница в Китае. Изобразительному искусству она училась в Санкт-Петербургском Государственном университете. После нескольких лет пребывания в России она вернулась на родину - в провинцию Сычуань.

Само имя художницы - Ван Мэнсюэ - очень поэтичное, оно означает - "грезящая о снеге". Сегодня Ван Мэнсюэ - не только признанный мастер, но и проректор Академии современной живописи молодых дарований (пров. Сычуань). В 2016-м она вошла в десятку лучших молодых художников Китая. В 2014 и 2017 годах ее персональные выставки "Снег на ветру" и "Снежинки" собрали около миллиона посетителей.

Говоря о том, что наиболее привлекает ценителей искусства в ее творчестве, она сказала:

- Люди полюбили мое искусство, вдохновились моим творчеством, но на самом деле это не важно. Важно то, что аудитория, в конечном счете, обсуждает мои произведения. А что касается восторженных отзывов, то это, безусловно, приятно, особенно когда говорят от души.

Фото: Медиакорпорация Китая

Сегодня в творчестве Ван Мэнсюэ господствуют феи и небожительницы. Возможно, художница переживает некий "сказочный период" и в жизни. Что же заключено для нее в образе нимф и фей?

Ван Мэнсюэ объясняет:

- У каждой феи есть своя история и характер. Я сочиняю для них историю и рассказываю ее миру. Феи - это продолжение серии "сто некрасивых", показывающей многогранные лики живых существ. Многие образы еще на стадии создания, я и сама не знаю, какими они получатся в конечном итоге, потому что каждый день у меня появляется новое осмысление. Сама жду с нетерпением. Каждый персонаж, созданный мной на холсте, любим. Я не могу выделить какой-то один. А вот посетители моих выставок, напротив, могут сделать выбор в пользу той или иной сказочной истории, которая им ближе по духу. Сказка принадлежит не только детям, взрослые тоже в нее верят.

На вопрос, как же появилась идея создания образов этих мифических существ, Ван Мэнсюэ отвечает:

- Это просто вдохновение. Оно родом из детства, которое прошло в России. Я часто бывала в русском лесу, где полным-полно грибов. Я почему-то всегда любовалась ими и воображала, что у грибов есть свой мир. В детстве я всегда мечтала о сказочном мире. А сейчас, повзрослев, у меня в душе по-прежнему живут детские мечты и фантазии. Я считаю, что каждому человеку не помешает почаще обращаться к ним, для того чтобы отвлечься от суеты современного мира и сохранить душевное спокойствие и умиротворение.

Как жизнь в России оказала влияние на творчество художницы?

- Санкт-Петербург - сказочное место, эти городские пейзажи, достопримечательности… я рада, что подростком была именно там. Жизнь и учеба в Петербурге подарили мне другие привычки и навыки, другое мировоззрение.

На самом деле, как и любой творческий человек, Ван Мэнсюэ ищет себя в различных видах изобразительного искусства. Кроме картин, выполненных в разных жанрах, в ее творческом арсенале есть и скульптурные работы.

Художница говорит:

- Я очень жадная в творчестве, хочу попробовать себя во всех жанрах. Главное, чтобы не иссякало вдохновение. Я хочу показать красоту, а для этого все средства самовыражения хороши. Последнее время у ценителей искусства появился огромный интерес к глиняной скульптуре. Это как раз в моих ближайших творческих планах. Кстати, будущие скульптурные композиции я создам на основе сюжетов моих картин. Надеюсь, они понравятся публике.

Часто для непрофессионалов рисование становится отдушиной от повседневной суеты, а для Ван Мэнсюэ это повседневный труд, чем же живет художница помимо творчества?

- Это туризм, люблю побыть в местах, далеких от городской суеты, там, где практически отсутствуют бешеные ритмы. Люблю писать, слушаю радио-подкаст "Гималаи", люблю покупки на "Таобао", - говорит она. Я считаю, что у современников очень размеренная жизнь из-за интернета. В последнее время я увлекаюсь космосом, слушаю подкасты с научной фантастикой.

В биографии мастера живописи есть эпизод, когда она изучала журналистику. Почему же, в конце концов, она выбрала искусство? Ван Мэнсюэ считает:

- Это - судьба, надеюсь, не слишком пафосно? Но это так, я в детстве рисовала, мне нравилось писать. Благодаря изучению журналистики, я научилась смотреть на изображаемое с разных сторон. Я училась журналистике, накопленные знания останутся со мной навсегда. Люди приходят в этот мир с определенной миссией. Какой круг не сделаешь, все равно возвращаешься туда, где тебе положено быть по судьбе. Полученный опыт и накопленная энергия пойдут на пользу для выполнения главной жизненной задачи. Например, привычка рассматривать что-либо с разных сторон, иметь свою точку зрения - все это очень пригодилось в живописи, я стала более проницательной. Я все еще ищу себя, и пока не знаю, чем буду заниматься в будущем. Я считаю себя человеком абсолютно свободным от всяких условностей.

Не каждый свободен по-настоящему, все мы от чего-то или от кого-то зависим. Но лучше не усложнять этим жизнь, так проще.