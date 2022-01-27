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27.01.2022 12:06
Рубрика: Происшествия

Против экс-дипломата США в России возбудили дело о контрабанде наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Бывший американский дипломат, считают следователи Следственного управления УТ МВД России по ЦФО, занимался хранением и контрабандой наркотиков в крупном размере.

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В пресс-центре МВД России сообщили, что Марк Фогель вместе с супругой прибыли в Москву авиарейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево при прохождении "зеленого коридора" его остановили сотрудники Шереметьевской таможни. Причиной стала реакция на его багаж служебных собак, которые обучены выявлять запрещенные вещества.

В ходе таможенного контроля в его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло. Марихуана была расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет. Все это было завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки.

Гражданина США задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 229.1 и частью 2 статьи 228 УК РФ. Следствие опасалось, что американец мог скрыться на территории посольства. Поэтому Химкинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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После возбуждения уголовного дела был проведен обыск по месту жительства задержанного. Выяснилось, что его супруга, которая была отпущена домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик. Камеры наблюдения зафиксировали, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса.

Марк Фогель - преподаватель англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, он обладал дипломатическим статусом. По одной из версий следствия, он мог использовать свой статус для организации канала поставки в Россию наркотиков для последующего сбыта среди учащихся этой школы.

Сотрудники УТ МВД России по ЦФО сейчас устанавливают возможных соучастников и всех эпизодов незаконной деятельности гражданина США.

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