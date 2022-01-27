Прыжки на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Мужчины:
- Средний (нормальный) трамплин (NH)
- Большой трамплин (LH)
- Большой трамплин (LH), команды
Женщины:
- Средний (нормальный) трамплин (NH)
Смешанные команды
8:15 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для квалификации
9:20 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Квалификация
12:45 - Женщины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для соревнований
13:45 - Женщины. Средний (нормальный) трамплин, 1-й раунд
14:35 - Женщины. Средний (нормальный) трамплин, финал
13:00 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для соревнований
14:00 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин, 1-й раунд
15:00 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин, финал
13:28 - Смешанные команды. Пробная попытка для соревнований
14:45 - Смешанные команды, 1-й раунд
15:51 - Смешанные команды, финал
12:45 - Мужчины. Большой трамплин. Пробная попытка для квалификации
14:00 - Мужчины. Большой трамплин. Квалификация
13:00 - Мужчины. Большой трамплин. Пробная попытка для соревнований
14:00 - Мужчины. Большой трамплин, 1-й раунд
15:00 - Мужчины. Большой трамплин, финал
13:10 - Мужчины. Команды. Пробная попытка для соревнований
14:00 - Мужчины. Команды, 1-й раунд
15:06 - Мужчины. Команды, финал
* Расписание может быть изменено
Горнолыжный спорт известен как "жемчужина в короне зимних Олимпийских игр". В Национальном горнолыжном центре есть семь трасс с большими склонами.
Стадион, который будет использоваться для международных соревнований и тренировок спортсменов после зимних Олимпийских игр, вмещает 5000 (сидячие места) и 3500 зрителей (стоячие места).