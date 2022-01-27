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Прыжки на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Прыжки на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований

Мужчины:

- Средний (нормальный) трамплин (NH)

- Большой трамплин (LH)

- Большой трамплин (LH), команды

Женщины:

- Средний (нормальный) трамплин (NH)

Смешанные команды

Расписание соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина
5 февраля

8:15 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для квалификации

9:20 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Квалификация

12:45 - Женщины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для соревнований

13:45 - Женщины. Средний (нормальный) трамплин, 1-й раунд

14:35 - Женщины. Средний (нормальный) трамплин, финал

6 февраля

13:00 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин. Пробная попытка для соревнований

14:00 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин, 1-й раунд

15:00 - Мужчины. Средний (нормальный) трамплин, финал

7 февраля

13:28 - Смешанные команды. Пробная попытка для соревнований

14:45 - Смешанные команды, 1-й раунд

15:51 - Смешанные команды, финал

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
11 февраля

12:45 - Мужчины. Большой трамплин. Пробная попытка для квалификации

14:00 - Мужчины. Большой трамплин. Квалификация

12 февраля

13:00 - Мужчины. Большой трамплин. Пробная попытка для соревнований

14:00 - Мужчины. Большой трамплин, 1-й раунд

15:00 - Мужчины. Большой трамплин, финал

14 февраля

13:10 - Мужчины. Команды. Пробная попытка для соревнований

14:00 - Мужчины. Команды, 1-й раунд

15:06 - Мужчины. Команды, финал

* Расписание может быть изменено

Национальный горнолыжный центр

Горнолыжный спорт известен как "жемчужина в короне зимних Олимпийских игр". В Национальном горнолыжном центре есть семь трасс с большими склонами.

Стадион, который будет использоваться для международных соревнований и тренировок спортсменов после зимних Олимпийских игр, вмещает 5000 (сидячие места) и 3500 зрителей (стоячие места).

Фото: REUTERS

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