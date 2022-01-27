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27.01.2022 08:55
Рубрика: Общество

Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Попасться на уловки кибермошенников могут даже те, кто разбирается в технологиях. Однако есть вещи, которые должны насторожить, пояснил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Виктор Нурдаев.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Названы фразы, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

По его словам, мошенники используют триггеры, которые влияют на каждого из нас. Например, это могут быть якобы звонки и сообщения из банков, от органов власти, образовательных учреждений. "Мы считаем эти организации авторитетными и склонны верить тому, что они сообщают", - говорит эксперт. При этом злоумышленники всегда играют на чувствах, отмечает он. Тревога за близких, страх потерять деньги или, наоборот, упустить заработок, страх быть несправедливо осужденным усыпляют бдительность человека.

Эксперт подчеркнул, что мошенники специально торопят людей, искусственно ставят их в такие условия, будто нужно действовать здесь и сейчас, иначе произойдет что-то плохое, еще больше подстегивая эти страхи, чтобы рациональное мышление человека не успело взять верх над эмоциональным интеллектом. Часто на аферистов работает и то, что мы не можем одинаково внимательно делать несколько дел одновременно.

Поэтому, следите за своими эмоциями - это хороший маркер, обращает внимание психотерапевт. "Если вы чувствуете давление, панику, беспокойство, страх во время телефонного разговора или при операциях в интернете, остановитесь и спросите себя: почему я испытываю эти эмоции? Я действую самостоятельно или под внешним давлением? Часто такого размышления бывает достаточно, чтобы разглядеть факт обмана. Наблюдайте за собой", - заключил Нурдаев.

Он также посоветовал не отвлекаться при работе с персональными или банковскими данными, а во время разговора по телефону отложить все дела, поскольку на анализ входящей информации всегда требуется время. По этой же причине не стоит спешить переходить по ссылке в мессенджере. Лучше отложить это решение на тот момент, когда голова не будет занята другими задачами.

Общество

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