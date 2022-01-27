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Рубрика: Власть

Путин: Мы заинтересованы в комфортном развитии иностранного бизнеса в России

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
В среду, 26 января, Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих итальянских компаний и назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России - это макроэкономическая стабильность. Президент пообещал максимально комфортные условия зарубежным инвесторам. В то же время он отметил: отсутствие взаимного признания вакцин РФ и ЕС мешает активизации деловых контактов.
Владимир Путин пообщался с руководителями ведущих итальянских компаний. Фото: Алексей Никольский/ ТАСС Владимир Путин пообщался с руководителями ведущих итальянских компаний. Фото: Алексей Никольский/ ТАСС
Владимир Путин пообщался с руководителями ведущих итальянских компаний. Фото: Алексей Никольский/ ТАСС

"Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив", - заметил Владимир Путин. Но сотрудничество в экономике удалось сохранить на довольно высоком уровне. За одиннадцать месяцев прошлого года двусторонняя торговля выросла на 53,8 процента - до 27,5 млрд долларов, и президент полагает, что после окончания подсчета, скорее всего, показатель превысит планку в 30 млрд.

Фото: Алексей Никольский/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом и криптовалюты

"Мы рассматриваем Италию в качестве одного из ведущих экономических партнеров. Ваша страна занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с Россией", - заявил президент. Вложения итальянских компаний в российскую экономику составляют около пяти миллиардов долларов, а российские инвестиции в Италию оцениваются примерно в три миллиарда, констатировал он. В России работает около 500 итальянских бизнес-структур в самых разных отраслях.

"В частности, мы удовлетворены успешным развитием сотрудничества с итальянскими компаниями и банками по масштабным проектам в энергетической сфере", - сказал Путин. В проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2" задействовано более 60 предприятий из Италии. Итальянские производители высокотехнологичного оборудования принимают активное участие и в проекте "Восток Ойл".

Россия - надежный поставщик энергоресурсов итальянским потребителям, подчеркнул Путин. В 2021 году "Газпром" направил в Италию 22,7 млрд кубометров газа, что значительно больше, чем за 2020 год: было 20,8 млрд, сравнил он. Итальянские энергокомпании продолжают работать с "Газпромом" на основе долгосрочных контрактов и могут покупать газ по ценам гораздо ниже так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения, сказал президент.

Есть серьезные перспективы для расширения делового партнерства и в других сферах энергетики. Прежде всего речь идет о разработке, применении и коммерциализации возобновляемых источников энергии. У России есть значительные ресурсы и технологические возможности для развития зеленой энергетики. Наша страна может стать к 2035 году одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров водорода, объявил Путин.

"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе итальянские, бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно", - заверил президент. На системной основе принимаются меры для улучшения делового и инвестиционного климата. Путин также напомнил, что Москва претендует на проведение Всемирной выставки "ЭКСПО-2030". При этом Рим также стал городом-кандидатом. "Ну посоревнуемся с вами, посоревнуемся", - заметил он.

Ключевым фактором инвестиционной привлекательности России президент назвал макроэкономическую стабильность. "Вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах. Это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики", - объяснил он. По оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составит примерно 4,5 процента, а безработица держится на исторических минимумах - 4,3 процента, привел цифры Путин.

"Зарубежные корпорации, локализовавшие производства на территории России, получают дополнительные льготы, могут пользоваться налоговыми преференциями в особых экономических зонах, работать на основе специальных инвестиционных контрактов", - перечислил президент. А в середине года вступит в силу льготный порядок оформления вида на жительство для иностранных инвесторов.

Италия занимает третье место среди государств Евросоюза по уровню товарооборота с Россией

"Конечно же, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов", - продолжил Путин. Он привел данные российско-итальянского сравнительного исследования вакцин, которое провели в Национальном институте инфекционных заболеваний в Италии: "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" и вновь доказал свою высокую эффективность.

Глава Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани заявил, что диалог необходим не только, когда все хорошо: "Иногда диалог нужен намного больше, если есть какие-то трудности". По его словам, связи между двумя народами старше самих государств. "Лучший бизнес всегда создается во времена, когда есть сложности", - считает Трани. Многие предприниматели смотрят на Россию как на страну возможностей, добавил он.

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