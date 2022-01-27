Путин обсудил с правительством ситуацию с коронавирусом и криптовалюты

Борьба с коронавирусом требует сейчас повышенного внимания. С таким заявлением Владимир Путин выступил на совещании с членами правительства, которое он провел в режиме видеоконференции в среду, 26 января. Президент обсудил с кабмином ситуацию в связи с распространением нового штамма "омикрон". В центре внимания также оказались такие важные темы, как регулирование криптовалют, развитие сельского хозяйства, строительство новых научных лабораторий и новой станции "Восток" в Антарктиде.

"Дельта" уступает "омикрону"

"Важная тема, которая остается в поле нашего зрения, постоянно требует определенного и повышенного сейчас уже внимания, - это текущая ситуация по борьбе с коронавирусом", - заявил на совещании Владимир Путин и попросил выступить с докладом вице-премьера Татьяну Голикову. Она сообщила, что новый штамм "омикрон" уже выявлен в 72 регионах страны, в то время как доля "дельты" сокращается . "В структуре выявленных случаев на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие недоминирующие штаммы - 52,1%", - сказала Голикова.

Показатель госпитализации в России за прошлую неделю вырос на 9,3%, а новых случаев COVID-19 стало больше на 102,4%. Отдельно правительство беспокоит, что уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился на 36,5% в России за последние два дня. "Сейчас это предмет нашего особого внимания, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием", - сказала Голикова.

Средняя доля госпитализаций среди больных коронавирусом составляет 17%, однако в 35 регионах этот показатель существенно выше. "При этом наиболее высокий уровень - более 30% по отношению к числу выявленных новых случаев наблюдается в Тверской, Ярославской, Калининградской, Астраханской областях, республиках Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Черкесия; более 40% - в Курской, Пензенской областях и Республике Марий Эл; более 50% - в Северной Осетии и более 60% в Республике Тыва", - перечислила Голикова. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, где благодаря массовому тестированию выявляется наибольшее количество новых случаев "омикрона" показатель госпитализаций существенно ниже среднего - от 6 до 9 процентов, добавила вице-премьер.

Голикова также отметила важную тенденцию, что смертность в России за 25 дней января 2022 года оказалась на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

В разговоре с Голиковой Владимир Путин обратил внимание на то, что необходимо сохранять плановую медпомощь детям. Президент также отметил, что регионам надо оказать помощь по этому направлению. "Надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование", - сказал президент. Голикова в ответ заявила, что останавливать оказание плановой помощи не предполагается. "Там, где будет совсем сложно, мы предполагаем ее перевести в неотложный формат, но отдельные виды оказания медицинской помощи, они также останутся в обычном режиме без закрытия", - пообещала она.

Удаленка, тесты и деньги

Правительство одобрило дополнительные меры по борьбе с новым штаммом, который состоит из пяти блоков мер реагирования, включая финансовую поддержку регионов и федеральных органов власти, рассказала Голикова. Сейчас власти предполагают закупить 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус, которые направят в регионы России. Кроме того, в связи с тем, что из-за "омикрона" самая большая нагрузка приходится на амбулаторное звено, правительство дополнительно выделит регионам 7,3 млрд рублей для поликлиник. "В том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам", - пояснила Голикова. Отдельно вице-премьер призвала регионы, где нет ограничительных мер из-за ковида, ввести их. "Большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации", - отметила Голикова. Еще одно поручение было адресовано работодателям. "Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы", - сказала она.

Вице-премьер также обратила внимание на то, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ в ряде регионов снижается. На сегодняшний день он составляет 64,2% и в ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. "Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", - сказала она и еще раз подчеркнула важность вакцинации и ревакцинации.

Позвони на 122

Важное звено в борьбе с коронавирусом - единая система приема звонков. Свыше 50 млн звонков от граждан поступило с начала работы службы "122", рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко . "Есть регионы, их на сегодняшний день большинство, где дозвон составляет около минуты. Они смогли мобилизоваться за прошедшую неделю. Отмечу, что именно такой норматив поручил организовать Михаил Владимирович (Мишустин. - Прим. "РГ". Раньше было две минуты", - уточнил вице-премьер. При этом, по его словам, остаются регионы, где дозвон в службу составляет 5 минут и более, таких регионов около 10. В целом регионы получили около 700 млн рублей на техническое оснащение.

Чернышенко анонсировал, что на портале госуслуг появится возможность вызова врача на дом и записи к врачу. Это в свою очередь снизит нагрузку на службу "122". Он также сказал о необходимости оснастить все медорганизации современными системами цифровой телефонии. По его словам, создание единого распределенного облачного контакт-центра позволит принимать неограниченное количество вызовов единовременно.

Сейчас власти предполагают закупить 60 миллионов экспресс-тестов на коронавирус, которые направят в регионы

На совещании также презентовали доклад ОНФ, который провел проверку горячих линий "скорой помощи" и поликлиник. Она показала, что среднее время дозвона в "скорую помощь" по России составляет три минуты, на единый номер горячей линии службы "122" - две минуты, рассказал глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Он также отметил, что были проверены кол-центры поликлиник. "Среднее время дозвона здесь составляет три минуты. Однако у нас, к сожалению, есть 12 регионов, где, видимо, пошла перегрузка, мы просто не смогли дозвониться", - отметил он. По словам представителя ОНФ, 25% опрошенных, дозвонившись, не смогли пригласить врача, к ним не приехала "скорая" или не привезли бесплатные лекарства на дом. "Мы договорились с правительством, все, кто позвонил на 122, будут получать сообщение, где будут отвечать на вопрос - решена проблема или нет. Мы будем анализировать ответы вместе с минздравом и стараться уже дальше помогать", - сказал он.

Владимир Путин, выслушав доклад, отметил, что именно такая обратная связь и нужна. "Татьяна Алексеевна (Голикова. - Прим. "РГ"), это как раз та самая обратная связь, которая нам всем так нужна для того, чтобы поднять на нужный, качественный уровень всю работу системы здравоохранения по борьбе с ковидом", - сказал он, обращаясь к вице-премьеру. "Поэтому я просил бы вас напрямую эту информацию получать и соответствующим образом на нее реагировать", - добавил президент.

Криптовалюты - единый подход

На совещании президент также обратил внимание и на другую актуальную тему, которая сейчас активно обсуждается в банковской сфере - регулирование криптовалют. Президент отметил, что он знаком с дискуссией, которая идет на этот счет. Путин напомнил, что все эти вопросы регулирует Центральный банк РФ. Позиция же ЦБ, по словам Путина, связана с тем, что этот вид деятельности несет в себе определенные риски и прежде всего для граждан страны. "Учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, у нас есть здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге. Имея в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры", - отметил глава государства. Президент попросил правительство и ЦБ в ходе дискуссии прийти к единому мнению. "И просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.

Школа без третьих смен

О строительстве и оснащении школ и детских садов рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Глава ведомства сообщил, что за 5 лет по поручению президента пройдет комплексная модернизация 7,3 тысячи школ. "Уже в этом году ремонт начнется в 1653 школьных заданиях, это в 2,5 раза превышает первоначальные планы, они изначально были на 627 зданий, и после вашего поручения мы значительно нарастили этот темп", - доложил он. Кроме того, к концу 2024 года во всех сельских школах к концу 2024 года появится необходимое современное оборудование для кабинетов физики, химии и биологии. Вопрос с третьей сменой в школах РФ будет решен в 2023 году. "Доля школ с третьей сменой за последние два года сократилась в два раза, но этот вопрос еще на контроле. И в следующем году он будет полностью закрыт", - пообещал Кравцов.

Решается также проблема с детскими садами. "На сегодня потребность семей в местах дошкольного образования практически решена в 80 регионах страны. Потребность сохраняется в Дагестане, Ингушетии, Бурятии, Крыму и Забайкальском крае. Но к 2024 году полностью выйдем на 100-процентный охват дошкольным образованием в этих регионах. Минфином уже выделено 6 миллиардов рублей", - рассказал министр.

Миллиарды на науку

Еще одна тема совещания касалась развития и поддержки науки в России. До 2024 года в России планируется создать еще 400 новых молодежных научных лабораторий, рассказал глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "Объем финансирования всех созданных лабораторий в 2021 году составил более 8 миллиардов рублей, общий объем финансирования - более 18 миллиардов рублей", - рассказал министр. По словам Фалькова, благодаря таким решениям в науку пришло 6299 человек, из них 5036 человек в возрасте до 39 лет.

Путин в свою очередь отметил, что в целом научная деятельность в стране продвигается успешно, но призвал продумать дополнительные инструменты оценки научной работы кроме публикаций. "Мы неоднократно говорили об этом и слышали мнения руководителей академических институтов, это важный, но не единственный критерий и способ оценки качества научных исследований", - подчеркнул президент.

Идем на "Восток"

Новый зимовочный комплекс "Восток" введут в эксплуатацию в Антарктиде в 2025 году, сообщил на совещании глава Минприроды Александр Козлов. По словам министра, работа станции в Антарктиде поможет реконструировать климат на Земле за последние 1,5 млн лет. "Конечно, это абсолютно новые исследования, их необходимо финансово просчитать. Но вряд ли что-то может сравниться с ценой открытий на Южном полюсе Земли", - отметил Козлов. Он подчеркнул, что у проекта важное геополитическое значение, ведь на станции будут проводить научные исследования мирового уровня.

Построй свой дом

Важность развития сельского хозяйства стала еще одной темой совещания. Путин рассказал ,что ранее в этот же день проводил встречу с представителями итальянского бизнеса. "Мы говорили о разных сферах деятельности, в том числе итальянцы проявляют интерес к работе в области сельского хозяйства России", - сказал он. Президент при этом подчеркнул, что для развития сельского хозяйства недостаточно только вкладывать деньги. "Нужно проявлять должное внимание и заботу к людям, которые проживают на селе", - отметил он. Глава государства также напомнил, что в России в 2020-2021 годах была реализована программа по комплексному развитию сельских территорий, она охватила примерно 8 млн человек. Путин попросил вице-премьера Викторию Абрамченко доложить о результатах этой работы.

По словам Абрамченко, программа "Сельская ипотека" за два года помогла улучшить жилищные условия 96 тысячам российских семей. Она также отметила, что в целях развития индивидуального жилищного строительства с 2022 года эта мера поддержки приобретает более фокусный характер. "Исключается возможность приобретения квартир в многоквартирных домах", - пояснила она. Кроме "сельской ипотеки" еще 1,5 тысячи россиян получили социальные выплаты либо жилье, построенное совместно с работодателем. "Совокупно эти меры позволили приобрести либо построить 2,8 миллиона квадратных метров жилья", - сказала она. Абрамченко также сообщила, что в 2022 году в бюджете на финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий предусмотрено 40,7 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию проектов по благоустройству, создание комфортной среды для жизни и работы на селе, а также субсидирование ранее выданных кредитов по сельской ипотеке.