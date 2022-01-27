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27.01.2022 13:17
Рубрика: Власть

Путин посетит Турцию как только позволят эпидобстановка и график

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин намерен посетить Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана, как только позволят графики обоих лидеров и ситуация с коронавирусом, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Он подтвердил, что эта тема "неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президента Путина и Эрдогана". "Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять: а) эпидемиологическая обстановка и б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", - уточнил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в последнее время возникла пауза и в проведении заседаний российско-турецкой межправкомиссии, и высшего органа двусторонних отношений, который возглавляют президенты двух стран. По словам Пескова, турецкая стороны готова принять все эти мероприятия на своей территории.

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