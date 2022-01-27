Путин: В России глубоко скорбят о миллионах жертв Холокоста

Человечество никогда не забудет Холокост - страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, которая произошла в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям мемориального вечера "Хранитель памяти".

Мероприятие проходит в рамках "Недели памяти" и приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Президент подчеркнул, что в России глубоко скорбят о миллионах невинных людей - в том числе соотечественников - растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней.

"И мы гордимся беспримерным мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции, бойцов движения Сопротивления, которые освободили Европу и мир от нацизма, спасли от истребления целые народы", - заявил российский лидер.

Он выразил уверенность, что долг россиян - сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев.

В связи с этим важная задача - пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников. Всегда необходимо помнить, какими катастрофическими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии, предупредил Путин.