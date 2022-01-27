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27.01.2022 20:30
Рубрика: Власть

Путин: В России глубоко скорбят о миллионах жертв Холокоста

Текст: Татьяна Замахина
Человечество никогда не забудет Холокост - страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, которая произошла в годы Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям мемориального вечера "Хранитель памяти".

Мероприятие проходит в рамках "Недели памяти" и приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент подчеркнул, что в России глубоко скорбят о миллионах невинных людей - в том числе соотечественников - растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней.

"И мы гордимся беспримерным мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции, бойцов движения Сопротивления, которые освободили Европу и мир от нацизма, спасли от истребления целые народы", - заявил российский лидер.

Он выразил уверенность, что долг россиян - сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев.

В связи с этим важная задача - пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников. Всегда необходимо помнить, какими катастрофическими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии, предупредил Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Мир помнит о Холокосте

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