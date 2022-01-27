Ракеты КНДР упали за пределами исключительной экономической зоны Японии

Северная Корея произвела два пуска ракет. Снаряды по низкой траектории пролетели расстояние около 190 километров и упали в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии, передает телерадиокомпания NHK.

По предварительным данным, пуски были произведены 27 января около 8 часов по местному времени с восточного побережья КНДР. Японские специалисты полагают, что это были баллистические ракеты.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил журналистам, что правительство продолжит предпринимать усилия для сбора информации о северокорейских пусках. На данный момент сведений о причинении какого-либо ущерба воздушным или морским судам Японии в результате действий Пхеньяна не поступало.

Глава японского кабинета министров подчеркнул, что это уже шестой по счету ракетный запуск КНДР в текущем году. "Действия Северной Кореи противоречат резолюциям ООН", - резюмировал Кисида.