Андрей Бочкарев: В 2022 году планируется начать переселение 37 тысяч участников программы реновации

В 2022 году планируется начать переселение 37 тысяч участников программы реновации в Москве. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"С момента запуска программы реновации в столице обеспечено начало переселения 70 тысяч ее участников, при этом почти 50 тысяч человек уже стали собственниками нового жилья. В текущем году запланировано начать переселение 37 тысяч москвичей", - сказал он.

Всего с момента старта программы в столице построено 178 домов жилой площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Под заселение передано 149 новостроек, отметил Бочкарев.

Как сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, в рамках этой программы сейчас расселяются 423 старых дома: "83 из них уже демонтированы. Впоследствии на месте сноса будут построены новые дома для обеспечения волнового переселения жителей".

Напомню, программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В соответствии с ней около 1 миллиона москвичей должны получить новые квартиры. Для реализации программы подобраны 534 стартовые площадки.