Гололед в столице задержится как минимум до вечера субботы

"Желтый" уровень погодной опасности из-за сильного гололеда продлили в столичном регионе. На этот раз предупреждение действует до конца субботы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения - до 21:00 29 января. Гололедица", - сообщает ведомство.

Напомним, что ранее "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы действовал в Московском регионе до 00:00 пятницы, 28 января.

Кстати, в ближайшие дни в столице ожидается потепление и новые снегопады. Выпасть за пятидневку сможет до 20 мм снега или треть от месячной нормы осадков. Отметим, что в столичном регионе с начала зимы уже выпало более 130 см осадков. А высота снежного покрова составляет 46 см, что почти вдвое превышает норму.