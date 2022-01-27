Минимальная пенсия жителей Подмосковья старше 65 лет составит 17 тысяч рублей

Минимальная пенсия для одиноко проживающих граждан старше 65 лет в Подмосковье выросла до 17 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая с ежегодным обращением к жителям.

- Доходы - это самый главный вопрос, который беспокоит людей. Поэтому мы поднимаем выплаты для самых социально незащищенных жителей, - сказал Воробьев. Минимум, который получали одиноко проживающие люди 65+, составлял 12,7 тысячи рублей. Доплата до 17 тысяч начата с января этого года и осуществляется из регионального бюджета.

Губернатор отметил, что данная мера поддержки коснется 33 тысяч жителей области. Условием для ее получения является также соблюдение временного ценза - получатель должен проживать в Подмосковье не менее 10 лет.