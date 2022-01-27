Москва заняла первое место в интегральном экономическом рейтинге регионов РФ

Этот новый рейтинг составлен Фондом развития гражданского общества. Он основан на данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы.

В него включены 33 региона страны, которые ранжируются по объему перечисленного в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС), среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний. В топ-5 рейтинга также вошли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург и Московская область.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов так прокомментировал событие: "Москва лидирует среди российских регионов по объему отчислений в виде НДС и сальдированной прибыли организаций. Так, за 10 месяцев 2021 года московские предприятия и организации перечислили в федеральный бюджет более 1,25 триллиона рублей в виде налога на добавленную стоимость - на 34 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года. Треть поступлений - 419,4 миллиарда рублей - обеспечил торговый сектор. На Москву приходится более 26 процентов от поступившего НДС по всей России".

На высоком уровне находятся и результаты деятельности московских компаний. В 2021 году практически во всех отраслях столичной экономики отмечен рост сальдированной прибыли (прибыли за вычетом убытков) компаний после снижения этого показателя в 2020 году. Кирилл Пуртов говорит:

"Сальдированная финансовая прибыль московских компаний за 10 месяцев 2021 года достигла 5,45 триллиона рублей, что более чем в два раза превысило показатель аналогичного периода 2020 года. Рост сальдированной прибыли фиксируется практически во всех отраслях экономики Москвы. Лучший результат показали торговля, компании которой получили сальдированную прибыль в размере 1,49 триллиона рублей, обрабатывающие производства - 1,12 триллиона рублей, финансовый сектор и страхование - 640 миллиардов рублей".

По объему заработной платы Москва уверенно входит в тройку лидеров, уступая только двум крупнейшим добывающим регионам - нефтегазовому Ямало-Ненецкому автономному округу и золотодобывающему Чукотскому автономному округу. По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, в октябре 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата в столице увеличилась на 7,8% по сравнению с октябрем 2020 года и на 12,9% - к октябрю 2019 года.