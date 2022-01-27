Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный. Указ на этот счет подписал мэр Москвы Сергей Собянин, а также издал соответствующий приказ департамент здравоохранения Москвы.

Как пояснила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития, получить первичную аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный москвичи смогут с 28 января. Для этого необходимо отправить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru, после чего с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрытие больничного также будет происходить дистанционно после уточнения самочувствия пациента на аудиоконсультации. Приходить в поликлинику для получения больничного не потребуется. Он будет доступен в электронной медкарте и автоматически направлен работодателю.