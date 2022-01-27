Названы города, где семьям легче выплачивать ипотеку

Ипотечные платежи составляют в среднем 41% от средних доходов семьи, подсчитали в "Циан.Аналитика".

Доля ипотеки от общего дохода семьи в 2019 году в среднем составляла по городам-миллионникам 33%. В 2020-м она снизилась до 31% (благодаря снижению ставок по ипотеке), а в 2021 году с ростом ставок и цен выросла до 41%. Более половины доходов придется отдавать семье в Москве (64%), Санкт-Петербурге (58%), Казани (54%). Хотя еще в 2019 году более половины доходов приходилось закладывать на ипотеку только в Москве (58%).

За два года существенно увеличить бюджет на выплату ипотеки приходится жителям Краснодара, в котором в 2019 году средний платеж за "двушку" площадью 54 кв.м. занимал 31% доходов. Сейчас доля выросла до 48%. В Омске доля ипотечных платежей выросла с 26% до 38%. Всего около трети от общего бюджета займет ипотека в Перми, Красноярске и Челябинске.

Расчеты производились, исходя из того, что средний срок кредитования - 20 лет, первый взнос - 20% от стоимости квартиры, а средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке - 9,52% в конце 2019 года, 8,05% - в конце 2020 года и в конце 2021 года - 10%

Если из дохода семьи вычесть прожиточный минимум (на двоих взрослых и одного ребенка), то оставшихся свободных средств хватит на обслуживание ипотеки, даже несмотря на рост ставок и цен. В среднем ипотечные платежи занимают 66% оставшихся средств. В 2019-м эта доля была 54%. А в 2020-м - 50%. Самая сложная ситуация - в Москве, где практически все свободные средства - 94% - должны пойти на погашение ипотеки. В Санкт-Петербурге выплаты займут около 84% оставшихся средств, в Казани - 80%.