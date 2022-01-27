Под Брянском задержали курьера с тремя килограммами мефедрона

Наркокурьер с тремя килограммами мефедрона задержан в Брянской области. Наркотики нашли в багажнике его автомобиля, сообщили в МВД РФ.

Информацию о том, что в регион приехал наркокурьер, чтобы забрать из тайника крупную партию запрещенных веществ, брянские полицейские получили из оперативных источников. Автомобиль с грузом был остановлен в Брянском районе, под полом багажника правоохранители нашли шесть пластиковых пакетов с серым порошком. Экспертиза установила, что это мефедрон общим весом три килограмма.

- Курьер, 39-летний житель Волгоградской области, намеревался вывезти наркотик в другой регион, - рассказали в МВД.

Мужчина помещен под стражу, против него возбуждено уголовное дело о перевозке наркотиков в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ).