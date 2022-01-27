Под Тверью мать избила месячного ребенка

Прокуратура Тверской области организовала проверку по факту причинения младенцу тяжкого вреда здоровью.

Согласно информации надзорного органа, инцидент произошел в городе Нелидово в ночь на 26 января.

- По предварительным данным, 21-летняя женщина ударила своего плакавшего ребенка, родившегося месяц назад, нанеся ему травму головы. Малыш госпитализирован, - рассказала официальный представитель прокуратуры региона Рена Андрианова.

В надзорном ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей малолетнего, а также органов профилактики.