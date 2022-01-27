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27.01.2022 20:28
Рубрика: Происшествия

Прокуратура не стала закрывать дело об избиении фигуриста Соловьева

Текст: Иван Егоров
Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинение в отношении двоих 18-летних студентов, которые обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Речь идет об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, которое произошло 21 декабря 2021 года в Весковском переулке около караоке-клуба.
Фото: Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы Фото: Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы
Фото: Фото: Пресс-служба Таганского суда Москвы

Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, прокурор ЦАО отказал в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тверской суд Москвы

Фото: Александр Саверкин/ТАСС
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По данным следствия, злоумышленники - студенты одного из столичных юридических вузов - в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений избили Соловьева, нанеся ему множественные удары по телу и голове. После этого, понимая, что потерпевший не сможет оказать сопротивление, один из соучастников нанес потерпевшему два удара кулаками в голову и один удар ногой в спину.

В результате преступных действий, как установило следствие, здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести. Поводом для избиения послужило то, что Соловьев вступился за девушек, к которым начали приставать пьяные молодые люди.

Оба обвиняемых, интересы одного из которых представляет его мать, содержатся под стражей.

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