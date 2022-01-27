Росреестр недосчитался 240 млн га леса после исправления ошибок в ЕГРН

Росреестр подвел итоги "лесной амнистии" к началу 2022 года. С лета 2017 года площадь лесных участков в данных Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) уменьшилась на 240,5 млн га сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что из ЕГРН были исключены дублирующие сведения о 44,9 тыс. лесных участков, устранены пересечения границ 6,8 тыс. участков.

Наибольшая активность заявителей была в Подмосковье (8932 заявления), Ленинградской области (2000 заявлений), Карелии (1277 заявлений), Иркутской (813 заявлений) и Владимирской (732 заявления) областях. По заявлениям представителей Росимущества в отношении 1,5 тыс. лесных участков зарегистрировано прекращение аренды, срок которой истек.

В то же время в Рослесинфорге заверили, что площадь лесного фонда страны все еще составляет 1,2 млрд га, а с 2017 года она только увеличилась на 3 млн га. При этом выбытия 240,5 млн га - это примерно соответствует площади Якутии - не было, скорее всего речь идет лишь об устранении задвоения площади лесных земель и кадастровых номеров в ЕГРН, а также ошибок в интерпретации данных "амнистии".

В свою очередь, аудиторы Счетной палаты после проверки заявили, что в 2020 году было восстановлено 93,6% площади погибших и вырубленных в 2019 году лесных насаждений.