Территорию возле станции метро "Некрасовка" благоустроят в 2022 году

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приведут в порядок окрестности станции "Некрасовка" одноименной линии столичного метро. О том, что сделают, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Ранее около станции "Некрасовка" было выполнено благоустройство прилегающей территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ, сквер и три подземных пешеходных перехода, - отметил Бирюков. - В связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок улицы Покровской, где они расположены, от Проектируемого проезда №598 до Рождественской улицы".

Во время благоустройства воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары и заменят покрытие проезжей части. Поставят лавочки на удобных пешеходных маршрутах, добавят света с помощью более 50 фонарей с энергосберегающими лампами.

"Главная задача проекта - сделать территорию комфортной и функциональной для местных жителей, - подчеркнул заммэра. - Поэтому запланировано создание новой прогулочной зоны, для автомобилистов отремонтируют плоскостную парковку площадью почти 2 тысячи квадратных метров, для владельцев собак приведут в порядок площадку для выгула и установят там новое оборудование".

Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что в рамках благоустройства запланированы мероприятия по озеленению сквера на Покровской улице. Дополнительно на территории возле метро высадят 25 деревьев и 230 кустарников, обустроят газон общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров.