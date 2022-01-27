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Рубрика: Экономика

В 2023 году в центре Москвы запустят "трамвайные диаметры"

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 18(8666)
В столице появятся "трамвайные диаметры" - объединенные маршруты, которые позволят пересечь город насквозь по земле. По словам заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Костина, уже в течение этого года будет подготовлен проект планировки новых трамвайных путей на проспекте Сахарова.

Это одна из немногих магистралей города, где нет общественного транспорта. Пустить трамвай предполагается по 1,6-километровому участку между Комсомольской площадью и Чистыми прудами. Точно по центру проезжей части проспекта Сахарова. Таким образом, заявляют в департаменте транспорта Москвы, появится прямое трамвайное сообщение с самым центром города для целого ряда восточных и южных районов.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Сергей Бабкин

Например, от МГУ и Чертанова два маршрута идут к метро "Чистые пруды", а из Новогиреева, Метрогородка, Сокольников - к трем вокзалам. Линия поможет эти направления связать и превратить в два магистральных - трамваи пойдут от "Чертановской" до Метрогородка и от метро "Университет" в Новогиреево. Как полагают в дептрансе, проект необходим городу, чтобы разгрузить центральный участок метро. Например, многим будет гораздо быстрее проехать от "Комсомольской" до "Чистых прудов" на трамвае, чем на метро. Гораздо проще будет выйти из здания вокзала и сразу сесть на трамвай - он останавливается прямо на площади. Тем более что интервалы должны сократиться: сейчас они составляют 4-10 минут, а будут - 1,5-3 минуты.

Фактически трамвай станет наземным метро. Согласно расчетам аналитиков, пересадочный узел на "Комсомольской" разгрузится на 50 тысяч человек в сутки. Еще один плюс - проспект Сахарова станет полноценной транспортной артерией. Как сообщили в архитектурной компании DOMUM, которая несколько лет назад разрабатывала подобный проект, изначально проспект задумывался как соединительная магистраль от Комсомольской до Лубянской площади. Но до Лубянки так и не дошел.

Проспект Сахарова станет полноценной транспортной артерией столицы

Предварительный план предусматривает, что трамвай будет пересекать Садовое кольцо. Светофорные фазы никак не изменятся, и пробок не будет. Возможные риски пробок, связанные с масштабными работами, власти отвергают: новую контактную сеть прокладывать не планируют. Трамваи преодолеют проспект Сахарова на аккумуляторах. Как отмечается в официально опубликованном распоряжении Москомархитектуры, проект планировки будет рассматриваться на заседании градостроительно-земельной комиссии. В дептрансе рассчитывают, что трамвайные диаметры появятся в Москве в 2023 году.

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