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27.01.2022 14:29
Рубрика: Происшествия

В англо-американской школе в Москве прошли обыски по делу экс-дипломата США

Текст: Михаил Фалалеев

Полиция провела обыски в помещении англо-американской школы в Москве. Правоохранители ищут улики по уголовному делу против преподавателя и экс-дипломата Марка Фогеля, обвиняемого в контрабанде и распространении наркотиков. Видео следственных действий опубликовало МВД России. Видно, как следователь вместе с оперативниками заходят в школу, беседуют с ее представителем, сообщают о проведении обыска. Затем полицейские осматривают здание со служебной собакой.

Против экс-дипломата США в России возбудили дело о контрабанде наркотиков

Напомним, гражданин США Фогель был задержан с наркотиками в Шереметьево. Ему предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 3 статьи 229.1 и часть 2 статьи 228 УК РФ).

В транспортной полиции сообщили, что Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая прошлого года он, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Следствие предполагает, что Фогель мог использовать свой статус для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта учащимся этой школы.

Известно, что англо-американская школа функционирует на северо-западе Москвы с 1949 года. В ней обучаются около 1200 учеников из 60 стран мира, начиная с дошкольного возраста и до 12 класса. В штате школы числятся 150 преподавателей и 13 администраторов. Сотрудники школы - из США, Великобритании и Канады. Школа аккредитована при различных американских и европейских образовательных ассоциациях. Управляется посольствами США, Великобритании и Канады через школьный совет.

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