В Ярославле водителя осудили за гибель ребенка при высадке из автобуса

В Ярославле водитель, раньше времени закрывший двери своего автобуса, что привело к гибели ребенка, осужден к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

Трагедия произошла 26 августа 2021 года на Тутаевском шоссе. Как установил суд, водитель автобуса "ЛиАЗ", мужчина 1959 года рождения, высадив пассажиров на остановке, не убедился в том, что все выходившие успели покинуть салон, закрыл двери и начал движение.

- При этом дверями оказалась зажата рука пожилой пассажирки, державшей за руку маленькую внучку, спустившуюся на тротуар. В результате ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса, - рассказала официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Девочку 2018 года рождения доставили в реанимацию, где она скончалась.

Дзержинский районный суд города признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил мужчину к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на два с половиной года.

Кроме того, в рамках уголовного дела рассмотрены гражданские иски: с автотранспортного предприятия в пользу матери погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей, в пользу бабушек - по 800 тысяч рублей.